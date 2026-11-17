ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಧೋನಿ; ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 17, 2026 at 3:06 PM IST
2027ರ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದಂತಕಥೆ ಆಟಗಾರ ಐದು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ವಿಜೇತ ಚೆನ್ನೈ ಸೂರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನಿವತ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅವರು ಹೊಸ ಅವತರಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಘಾಟನ ಋತುವಿನಿಂದಲೂ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ಆಡಿದ ಧೋನಿ
2008ರ ಐಪಿಎಲ್ ಉದ್ಘಾಟನ ಋತುವಿನಿಂದಲೂ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಸ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅಮಾನತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 2016 ಮತ್ತು 17ರಲ್ಲಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಪೂಣೆ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರು, ನಂತರ 2018 ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಮರಳಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಧೋನಿ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಇದೇ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಸಿಎಸ್ಕೆ
ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡ ಐದು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಧೋನಿ ಸ್ವತಃ ತಾವು ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ನಂತರ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಕೂಡ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ತಂಡವು ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧೋನಿ 278 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಧೋನಿ 38.30 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 137.45 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 5,439 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 24 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ, ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 84* ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 264 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.