ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾದ 40 ವರ್ಷದ ಮಾಡ್ರಿಚ್!!
ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಲುಕಾ ಮಾಡ್ರಿಚ್ ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 19, 2026 at 10:27 AM IST
Croatia FIFA World Cup Squad: ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಲುಕಾ ಮಾಡ್ರಿಚ್ ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 11 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ಘೋಷಿಸಿದ 26 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರಿಚ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕ್ಲಬ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷದ ಮಾಡ್ರಿಚ್ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಅವರ ದವಡೆಯ ಮೂಳೆ ಮುರಿತದಿಂದಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಜ್ಲಾಟ್ಕೊ ಡಾಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಂಡ ಮಾಡ್ರಿಚ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.
🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Luka Modrić will play in his 5th World Cup 😲🇭🇷— 433 (@433) May 18, 2026
This is Croatia's 26-man squad for the World Cup 🏆
How far will they go? 🤔 pic.twitter.com/SYKWlqJq0j
ಮಾಡ್ರಿಚ್ 2010 ರಿಂದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ, ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ 2018ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ತಂಡವು ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಲವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ತಂಡ
ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ಗಳು: ಡೊಮಿನಿಕ್ ಲಿವಾಕೊವಿಕ್, ಡೊಮಿನಿಕ್ ಕೋಟಾರ್ಸ್ಕಿ, ಐವರ್ ಪಾಂಡೂರ್.
ಡಿಫೆಂಡರ್ಸ್: ಜೋಸ್ಕೊ ಗ್ವಾರ್ಡಿಯೋಲ್, ಡುಜೆ ಅಲೆಟಾ-ಕಾರ್, ಜೋಸಿಪ್ ಶುಟಾಲೊ, ಜೋಸಿಪ್ ಸ್ಟಾನಿಸಿಕ್, ಮರಿನ್ ಪೊಂಗ್ರಾಸಿಕ್, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಎರ್ಲಿಕ್, ಲುಕಾ ವುಸ್ಕೋವಿಕ್.
ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು: ಲುಕಾ ಮೊಡ್ರಿಕ್, ಮಾಟಿಯೊ ಕೊವಾಸಿಕ್, ಮಾರಿಯೋ ಪಸಾಲಿಕ್, ನಿಕೋಲಾ ವ್ಲಾಸಿಕ್, ಲುಕಾ ಸುಸಿಕ್, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಬಟುರಿನಾ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಜನ್ ಜಾಕಿಕ್, ಪೀಟರ್ ಸುಚಿಕ್, ನಿಕೋಲಾ ಮೊರೊ, ಟೋನಿ ಫ್ರುಕ್.
ಅಟ್ರಾಕರ್ಸ್: ಇವಾನ್ ಪೆರಿಸಿಕ್, ಆಂಡ್ರೆಜ್ ಕ್ರಾಮರಿಕ್, ಆಂಟೆ ಬುಡಿಮಿರ್, ಮಾರ್ಕೊ ಪಸಾಲಿಕ್, ಪೀಟರ್ ಮೂಸಾ, ಇಗೊರ್ ಮಟಾನೋವಿಕ್.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಬೈ ಆಟಗಾರರು: ಲೊವ್ರೊ ಮೇಜರ್, ಫ್ರಾಂಜೊ ಇವನೊವಿಕ್, ಡಿಯಾನ್ ಡ್ರೆನಾ ಬೆಲ್ಜೊ, ಇವಾನ್ ಸ್ಮೊಲ್ಸಿಕ್, ಕಾರ್ಲೊ ಲೆಟಿಕಾ, ಆಡ್ರಿಯನ್ ಸೆಗೆಸಿಕ್, ಲುಕಾ ಸ್ಟೊಜ್ಕೊವಿಕ್.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ತಂಡವು ಜೂನ್ 17 ರಂದು ಡಲ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ನಂತರ ಜೂನ್ 23 ರಂದು ಟೊರೊಂಟೊದಲ್ಲಿ ಪನಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ, ನಂತರ ಜೂನ್ 27 ರಂದು ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಘಾನಾ ವಿರುದ್ಧ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ.
🟥⬜️ We are but few, yet brave and bold! 🟥⬜️— HNS (@HNS_CFF) May 18, 2026
🥁 Here is #Croatia preliminary squad for the upcoming @FIFAWorldCup! 🇭🇷🌎🔥#HrabarBroj #Family #WorldCup #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/H0ZFiiJR3g
ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳು: ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ಮೇ 25 ರಂದು ರಿಜೆಕಾಗೆ ತಲುಪಲಿದ್ದು, ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಜೂನ್ 6 ರಂದು ವರಾಜ್ಡಿನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದು, ತಂಡವು ಜೂನ್ 7 ರಂದು ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸೌಹಾರ್ದ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ. ಇದಾದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ತಂಡವು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ತೆರಳಲಿದೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ 48 ತಂಡಗಳು: ಕೆನಡಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಯುಎಸ್ಎ ಆತಿಥೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇರಾಕ್, ಇರಾನ್, ಜಪಾನ್, ಜೋರ್ಡಾನ್, ಕೊರಿಯಾ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, ಕತಾರ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಕಾಬೊ ವರ್ಡೆ, ಕಾಂಗೋ DR, ಕೋಟ್ ಡಿ'ಐವೋರ್, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಘಾನಾ, ಮೊರಾಕೊ, ಸೆನೆಗಲ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಟುನೀಶಿಯಾ, ಕುರಾಕೊ, ಹೈಟಿ, ಪನಾಮ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಈಕ್ವೆಡಾರ್, ಪರಾಗ್ವೆ, ಉರುಗ್ವೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ, ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ, ಜೆಕಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನಾರ್ವೆ, ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ಪೇನ್, ಸ್ವೀಡನ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಟರ್ಕಿ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮಣಿಸಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್; ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಿದ ಗುಜರಾತ್