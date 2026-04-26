ETV Bharat / sports

ಐಪಿಎಲ್​ 2026: KKR​ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದ LSG ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ

ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿಂದು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಆಡುತ್ತಿವೆ.

ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್​ ಹಾಗೂ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 26, 2026 at 7:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಲಕ್ನೋ: ಇಲ್ಲಿನ ಭಾರತ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಏಕನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್​ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕಾದಾಡಲಿವೆ. ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ಮೊದಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಎರಡೂ ತಂಡಗಳೂ ಪಾಯಿಂಟ್​ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು, 9 ಹಾಗೂ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಲಕ್ನೋ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಗೆಲುವು ಹಾಗೂ 5 ಸೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಹಾಗೂ 5 ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಮೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ.

ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್​ ಹಾಗೂ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ನೇತೃತ್ವದ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನ ಗೆಲುವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪುಟಿದೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ, ಇತ್ತಂಡಗಳಿಗೂ ಐಪಿಎಲ್​​ ಪ್ಲೇ ಆಫ್​ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲಿದೆ.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11): ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ (ನಾಯಕ), ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ (ವಿ.ಕೀ), ಕ್ಯಾಮೆರಾನ್ ಗ್ರೀನ್, ಅಂಗ್‌ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ, ರೋವ್‌ಮನ್ ಪೊವೆಲ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್, ರಮಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಅನುಕುಲ್ ರಾಯ್, ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ

ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11): ಏಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್, ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (ವಿ.ಕೀ.,ನಾಯಕ), ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್, ಆಯುಷ್ ಬಡೋನಿ, ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ, ಜಾರ್ಜ್ ಲಿಂಡೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್, ದಿಗ್ವೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಠಿ, ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್

ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಟಗಾರರು:

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್: ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ, ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ತೇಜಸ್ವಿ ಸಿಂಗ್, ನವದೀಪ್ ಸೈನಿ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್: ಹಿಮ್ಮತ್ ಸಿಂಗ್, ಅಕ್ಷತ್ ರಘುವಂಶಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್, ಅವೇಶ್ ಖಾನ್, ಮಣಿಮಾರನ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್

TAGGED:

LUCKNOW SUPER GIANTS
KOLKATA KNIGHT RIDERS
INDIAN PREMIER LEAGUE 2026
ಐಪಿಎಲ್​ 2026
LSG VS KKR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.