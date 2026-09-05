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ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಲುವಾನ್ ಡ್ರೆ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್!!

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಯುವ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಲುವಾನ್ ಡ್ರೆ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಲುವಾನ್ ಡ್ರೆ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್
ಲುವಾನ್ ಡ್ರೆ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2026 at 3:59 PM IST

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ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಯುವ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಲುವಾನ್ ಡ್ರೆ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು.

20 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಮ್ಮ 17ನೇ ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಾಗ ಮೊದಲ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ 6 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಮೀಬಿಯಾವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಣಿಸಿತು.

ಲುವಾನ್ ಡ್ರೆ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ 101 ರನ್: ಲುವಾನ್ ಡ್ರೆ 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 101 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಮರಳಿದರು. ನಮೀಬಿಯಾದ ನಾಯಕ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಎರಾಸ್ಮಸ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 8 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ ಅವರನ್ನು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟಿ20ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರ ಎರಡನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ.

ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್

ಲುವಾನ್ ಡ್ರೆ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 20 ವರ್ಷ 161 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಹಜರತುಲ್ಲಾ ಜಝೈ 2019ರಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ 337 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು.

ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು

ಲುವಾನ್ ಡ್ರೆ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ - 20 ವರ್ಷ 161 ದಿನಗಳು

ಹಜರತುಲ್ಲಾ ಝಜೈ - 20 ವರ್ಷ 337 ದಿನಗಳು

ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ - 21 ವರ್ಷ 279 ದಿನಗಳು

ಬ್ರಿಯಾನ್ ಬೆನೆಟ್ - 21 ವರ್ಷ 324 ದಿನಗಳು

ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ - 22 ವರ್ಷ 5 ದಿನಗಳು

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 228 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು: ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಲುವಾನ್ ಡ್ರೆ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಒಸ್ಟರ್‌ಹುಯಿಜೆನ್ ಕೇವಲ 69 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 156 ರನ್‌ಗಳ ಬಿರುಸಿನ ಆರಂಭಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಎಸ್ಟರ್‌ಹುಯಿಜೆನ್ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 8 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 88ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಶತಕಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆರಂಭದ ನಂತರ, ನಮೀಬಿಯಾ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 228 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ನಮೀಬಿಯಾ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 217 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು 11 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋತಿತು. ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮೀಬಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು.

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TAGGED:

ಲುವಾನ್ ಡ್ರೆ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್
SOUTH AFRICA VS NAMIBIA T20
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ವೇಗದ ಶತಕ ದಾಖಲೆ
LUAN DRE PRETORIUS

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