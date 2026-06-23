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ಐಪಿಎಲ್​ 2027ಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ ಬಿಗ್​ ಡೀಲ್​! ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ಸೇರಿದ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​

ಐಪಿಎಲ್​ 2027ರ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್​ ಜೈಂಟ್ಸ್​ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದಿದೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 23, 2026 at 3:33 PM IST

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2027ರ ಆವೃತ್ತಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್​ ಜೈಂಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಅದಲುಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ತಂಡ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ಗೆ ವಾಪಾಸ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಲಕ್ನೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಅದು 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು.

ಐಪಿಎಲ್​ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಪಂತ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ತಂಡ ತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಪಂತ್​ ಅವರ ವೇತನದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ₹15 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಪಂತ್ ₹12 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $1.2 ಬಿಲಿಯನ್) ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ₹13.50 ಕೋಟಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಎಕ್ಸ್ (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಲಕ್ನೋ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ₹27 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು ಇದು ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂತ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಲಕ್ನೋ ಎರಡು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. 2025ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ತಂಡವು ಆರು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಂತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 269 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು ಈ ವರ್ಷ 312 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕುಲದೀಪ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ 12 ಪಂದ್ಯಗಳ 11 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 10 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು.

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TAGGED:

IPL 2027 TRADE DEAL
RISHABH PANT
KULDEEP YADAV
ಐಪಿಎಲ್​ 2027
IPL 2027 TRADE DEAL

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