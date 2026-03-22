ಐಪಿಎಲ್ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾದ 156.7kmph ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಟಾರ್; ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿತು ಆತಂಕ!!
2024ರ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 22, 2026 at 10:41 AM IST
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಟೂರ್ನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ 10 ತಂಡಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿವೆ ಅಭಿಮಾನುಗಳು ಸಹ ಕಾತುರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳು ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ದೊರೆತೆದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತೀ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೀಗ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಮರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು ಇದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, 23 ವರ್ಷದ ಮಾಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು ಲಕ್ನೋ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಾಯಾಂಕ್ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಂಡದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
How good is it to see Mayank Yadav in full flow again 🤩🤩 #IPL2026
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಆಟಗಾರ ಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಲಕ್ನೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಸವಾಲಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಾಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಯಾಂಕ್ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಭಾರೀ ಶ್ರಮವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
"ನಾನು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ವೇಗದ ಕುರಿತು ಬರುತ್ತಿರುವ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಲಿಷ್ಠ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಅದೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಗಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ನಾನು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
📌 LSG CAMP
Mayank Yadav is bowling at his full pace without any discomfort.
2024ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ಮಾಯಾಂಕ್ ನಂತರ ಗಾಯದಿಂದ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಲಕ್ನೋ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿ ಈ ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು 11 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಕೇವಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಪರವೂ ಆಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.
