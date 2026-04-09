ಮುಕುಲ್​ ಚೌದರಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​; ಕೆಕೆಆರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ನೋಗೆ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು

KKR vs LSG: ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್​ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್​ ಜೈಂಟ್ಸ್​ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

Published : April 9, 2026 at 11:33 PM IST

KKR vs LSG Highlight: ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದಿದ್ದ 15ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ​ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್​ ಜೈಂಟ್ಸ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಕೆಆರ್​ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 181 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ 128 ರನ್​ಗಳಿಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕುಲ್​ ಚೌದರಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದ ವರೆಗೂ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕುಲ್​ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಮತ್ತು 4 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಜೇಯವಾಗಿ 54 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಪರ ಹೈಸ್ಕೋರರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಸತತ ಮೂರನೇ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು.

