ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ (ETV Bharat)
Published : June 14, 2026 at 7:00 PM IST|
Updated : June 14, 2026 at 7:06 PM IST
ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಲೈವ್ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
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ಶೆಫಾಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ
ಭಾರತ ತಂಡದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾದಿಯಾ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ತಂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Last Updated : June 14, 2026 at 7:06 PM IST