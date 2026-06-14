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ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ ಪತನ

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 7:00 PM IST

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Updated : June 14, 2026 at 7:06 PM IST

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ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕಿ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಲೈವ್​ಪೇಜ್​ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

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7:03 PM, 14 Jun 2026 (IST)

ಶೆಫಾಲಿ ವಿಕೆಟ್​ ಪತನ

ಭಾರತ ತಂಡದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾದಿಯಾ ಇಕ್ಬಾಲ್​ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

7:01 PM, 14 Jun 2026 (IST)

ಭಾರತ ತಂಡ ಸಿಕ್ಸರ್​ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್​ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Last Updated : June 14, 2026 at 7:06 PM IST

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