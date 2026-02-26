ETV Bharat / sports

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ ಪತನ

ಭಾರತ-ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ-ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 26, 2026 at 9:32 PM IST

ಚೆನ್ನೈ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಗೆ ಗೆಲ್ಲಲು 257 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ನೀಡಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ(55 ರನ್), ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ(50) ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್(33) ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ(44), ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್(38) ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಚೆನ್ನೈನ ಎಂ.ಎ.ಚಿದಂಬರಂ(ಚೆಪಾಕ್) ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

9:29 PM, 26 Feb 2026 (IST)

ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ

  • ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 6 ಓವರ್‌ಗಳಿಗೆ 44 ರನ್
  • ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ ಪತನ
  • ತಡಿವನಶೆ ಮರುಮನಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಅಕ್ಸರ್ ಪಟೇಲ್

