ಸೆಮಿಫೈನಲ್​! ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ​ ​

ಭಾರತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ (ETV Bharat)
ETV Bharat Sports Team

Published : March 5, 2026 at 6:51 PM IST

ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ.

ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ಪರಸ್ಪರ ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂದು ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ.

LIVE FEED

7:29 PM, 5 Mar 2026 (IST)

ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಅರ್ಧಶತಕ

ಭಾರತದ ಪರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸ್​ನ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಂದ ಸಂಜು 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 52 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

7:26 PM, 5 Mar 2026 (IST)

ಪವರ್​ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯ

ಪವರ್​ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 6 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 67 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ (41), ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​ (16*) ಕ್ರೀಸ್​ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲ್​ ಜಾಕ್ಸ್​ 1 ವಿಕೆಟ್​ (ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ) ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

7:16 PM, 5 Mar 2026 (IST)

4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ​

ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್​ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್​ ಎಸೆದ ಈ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 11 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಸೇರಿವೆ. ಭಾರತದ ಸ್ಕೋರ್​ 45/1 ಆಗಿದೆ..

7:11 PM, 5 Mar 2026 (IST)

3 ಓವರ್​ಗೆ 34 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದ ಭಾರತ

ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನ 3 ಓವರ್​ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಭಾರತ 1 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 34 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ 25 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

7:05 PM, 5 Mar 2026 (IST)

ಅಭಿಷೇಕ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಪತನ

ಎರಡನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲ್​ ಜಾಕ್ಸ್​ ಎಸೆದ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್​ ಬಾರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಕ್ಯಾಚೌಟ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್​ 9 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 3ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್​ ಡ್ರಾಪ್​ ಆಗಿದೆ. ಬ್ರೂಕ್​ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್​ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

7:01 PM, 5 Mar 2026 (IST)

ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ

ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಓವರ್​ನಲ್ಲೇ 12 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 11 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್​ ಸಿಂಗಲ್ ರನ್​​ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

6:45 PM, 5 Mar 2026 (IST)

ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಬೌಲಿಂಗ್​ ​ಆಯ್ಕೆ

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮೊದಲಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್​ ​ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ.

ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್(ವಿ,ಕೀ), ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್(ನಾಯಕ), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI): ಫಿಲಿಪ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (ವಿ,ಕೀ), ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ (ನಾಯಕ), ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ಟಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಟನ್, ಸ್ಯಾಮ್ ಕುರಾನ್, ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್, ಜೇಮೀ ಓವರ್‌ಟನ್, ಲಿಯಾಮ್ ಡಾಸನ್, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್, ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್.

