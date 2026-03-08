ETV Bharat / sports

IND vs NZ Final: ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡದಲ್ಲಿ 1 ಬದಲಾವಣೆ

ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ (ETV Bharat)
ETV Bharat Sports Team

March 8, 2026 at 5:54 PM IST

March 8, 2026 at 6:39 PM IST

IND vs NZ Final: ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದೀಗ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರದಲ್ಲಿವೆ. ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿದೆ. 2007ರ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದೀಗ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಅಗುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಕೋರ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

6:35 PM, 8 Mar 2026 (IST)

ಟಾಸ್​ ಸೋತ ಭಾರತ

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಸ್​ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮಿಚೆಲ್​ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್​ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮೊದಲಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ 1 ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ.

ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್(ವಿ,ಕೀ), ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್(ನಾಯಕ), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ (ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI): ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ (ವಿ.ಕೀ), ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಮಾರ್ಕ್ ಚಾಪ್ಮನ್, ಡೇರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್, ಜೇಮ್ಸ್ ನೀಶಮ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ (ನಾಯಕ), ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ, ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ.

6:10 PM, 8 Mar 2026 (IST)

ಐಪಿಎಲ್​ 2026ರ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಟೂರ್ನಿ ಐಪಿಎಲ್​ 2026ರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್​ 28 ರಿಂದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.

6:01 PM, 8 Mar 2026 (IST)

IND-NZ ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​ ದಾಖಲೆ ಹೇಗಿದೆ?

ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 30 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 18 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 11 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ.

5:59 PM, 8 Mar 2026 (IST)

ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೈ ಶಾ

IND vs NZ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೈ ಶಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ​

5:45 PM, 8 Mar 2026 (IST)

ಮೋದಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು

ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾಜಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಲಕ್ಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ ಎಮ್​ ಎಸ್​ ಧೋನಿ ಸಹ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Last Updated : March 8, 2026 at 6:39 PM IST

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

