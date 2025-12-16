IPL Auction LIVE: ₹18 ಕೋಟಿಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಸೇರಿದ ಮತೀಷ್ ಪತಿರಾಣ
Published : December 16, 2025 at 2:46 PM IST|
Updated : December 16, 2025 at 4:17 PM IST
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ರಿಂದ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 369 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 77 ಸ್ಲಾಟ್ಗಳು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ತಂಡಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 237 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಒಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಒಟ್ಟು 1355 ಆಟಗಾರರು ಹರಾಜಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು 369 ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಯ್ತು.
LIVE FEED
₹7.20 ಕೋಟಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ
₹2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಅವರ ₹7.20 ಕೋಟಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಸೇರ್ಪಡೆ ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಆರ್ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಆಟಗಾರನಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
₹18 ಕೋಟಿಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ಗೆ ಮತೀಶ್ ಪತಿರಾಣ
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮತೀಷ್ ಪತಿರಾಣ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹2 ಕೋಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪತಿರಾಣ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹18 ಕೋಟಿಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪತಿರಾಣ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅನ್ರಿಚ್ ನೋಕಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಲಕ್ನೋ ತಂಡ 2 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬೆ ಸೇರಿದ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫ್ಫಿ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಜಾಕೊಬ್ ಡಫ್ಪಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹2 ಕೋಟಿಗೆ ಡಫ್ಫಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 38 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 53 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹2 ಕೋಟಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುವ ಡಕೆಟ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಡಕೆಟ್ ಇದುವೆರೆಗೆ 216 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 34 ಅರ್ಧಶತಕ ದೊಂದಿಗೆ 5397 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
₹1 ಕೋಟಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್
ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹1 ಕೋಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ತಂಡಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಪಾಲಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್
ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಈ ಬಾರಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ₹2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ₹7 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯರ್ ₹23.75 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಪಾಲಾಗಿದ್ದರು. ಅಯ್ಯರ್ ಇದುವರೆಗೆ 62 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 29.95ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1468 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್, ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ಮುಲ್ಡರ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್
ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಡರ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾದ ಕೆಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್
2024ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೆಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ 2025ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹25.20 ಕೋಟಿ ರೂಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ, ಸಿಎಸ್ಕೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಟಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಈ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾದ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ 29 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 41.58ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 707 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕವೂ ಸೇರಿದೆ.
ಜೆಕ್ ಫ್ರೆಸರ್ ಮೆಕ್ಗರ್ಕ್, ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್
ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಜೆಕ್ ಫ್ರೇಸರ್ ಮೆಕ್ಗರ್ಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಭಾರತದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಸಹ ಅನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಡೆವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ₹2 ಕೋಟಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.