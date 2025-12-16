IPL Auction LIVE: ₹18 ಕೋಟಿಗೆ ಕೆಕೆಆರ್​ ಸೇರಿದ ಮತೀಷ್​ ಪತಿರಾಣ

ETV Bharat / sports

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ರಿಂದ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 369 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 77 ಸ್ಲಾಟ್​ಗಳು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ತಂಡಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 237 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಒಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಒಟ್ಟು 1355 ಆಟಗಾರರು ಹರಾಜಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು 369 ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಯ್ತು.

LIVE FEED

4:05 PM, 16 Dec 2025 (IST)

₹7.20 ಕೋಟಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ

₹2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್​ ಸ್ಪಿನ್​ ಬೌಲರ್​ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಅವರ ₹7.20 ಕೋಟಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್​ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡ ಸೇರ್ಪಡೆ ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್​ಆರ್​ಹೆಚ್​ ಮತ್ತು ಆರ್​ಆರ್​ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಆಟಗಾರನಿಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

3:56 PM, 16 Dec 2025 (IST)

₹18 ಕೋಟಿಗೆ ಕೆಕೆಆರ್​ಗೆ ಮತೀಶ್​ ಪತಿರಾಣ

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸ್ಟಾರ್​ ವೇಗದ ಬೌಲರ್​ ಮತೀಷ್​ ಪತಿರಾಣ ಕೆಕೆಆರ್​ ತಂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹2 ಕೋಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪತಿರಾಣ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹18 ಕೋಟಿಗೆ ಕೆಕೆಆರ್​ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪತಿರಾಣ ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡ ರಿಲೀಸ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅನ್ರಿಚ್​ ನೋಕಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಲಕ್ನೋ ತಂಡ 2 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ.

3:51 PM, 16 Dec 2025 (IST)

ಆರ್​ಸಿಬೆ ಸೇರಿದ ಜಾಕೋಬ್​ ಡಫ್ಫಿ

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ವೇಗದ ಬೌಲರ್​ ಜಾಕೊಬ್​ ಡಫ್ಪಿ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹2 ಕೋಟಿಗೆ ಡಫ್ಫಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 38 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 53 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

3:26 PM, 16 Dec 2025 (IST)

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ಗೆ ಬೆನ್​ ಡಕೆಟ್​

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಬೆನ್​ ಡಕೆಟ್​ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹2 ಕೋಟಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುವ ಡಕೆಟ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್​ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಡಕೆಟ್​ ಇದುವೆರೆಗೆ 216 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 34 ಅರ್ಧಶತಕ ದೊಂದಿಗೆ 5397 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

3:23 PM, 16 Dec 2025 (IST)

₹1 ಕೋಟಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್​

ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹1 ಕೋಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸ್ಟಾರ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಅದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ತಂಡಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿಸಲಿಲ್ಲ.

3:19 PM, 16 Dec 2025 (IST)

ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡ ಪಾಲಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್​ ಅಯ್ಯರ್​

ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್​ ವೆಂಕಟೇಶ್​ ಅಯ್ಯರ್​ ಈ ಬಾರಿ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ₹2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಯ್ಯರ್​ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ₹7 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯರ್​ ₹23.75 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಕೆಕೆಆರ್​ ಪಾಲಾಗಿದ್ದರು. ಅಯ್ಯರ್​ ಇದುವರೆಗೆ 62 ಐಪಿಎಲ್​ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 29.95ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1468 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

3:11 PM, 16 Dec 2025 (IST)

ಲಿವಿಂಗ್​ಸ್ಟೋನ್​, ರಚಿನ್​ ರವೀಂದ್ರ, ಮುಲ್ಡರ್​ ಅನ್​ಸೋಲ್ಡ್​

ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಲಿಯಾಮ್​ ಲಿವಿಂಗ್​ಸ್ಟೋನ್​ ಅನ್​ಸೋಲ್ಡ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಎಸ್​ಕೆ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ರಚಿನ್​ ರವೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ವಿಯಾನ್​ ಮುಲ್ಡರ್​ ಅನ್​ಸೋಲ್ಡ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

2:53 PM, 16 Dec 2025 (IST)

ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾದ ಕೆಮರೂನ್​ ಗ್ರೀನ್​

2024ರಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್​ ಕೆಮರೂನ್​ ಗ್ರೀನ್​ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ 2025ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹25.20 ಕೋಟಿ ರೂಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್​ ರೈಡರ್ಸ್​ ತಂಡದ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ, ಸಿಎಸ್​ಕೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್​ ರಾಯಲ್ಸ್​ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಟಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೆಕೆಆರ್​ ಈ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಐಪಿಎಲ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾದ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಗ್ರೀನ್​ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ 29 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 41.58ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 707 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕವೂ ಸೇರಿದೆ.​

2:46 PM, 16 Dec 2025 (IST)

ಜೆಕ್​ ಫ್ರೆಸರ್​ ಮೆಕ್​ಗರ್ಕ್​, ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅನ್​ಸೋಲ್ಡ್​

ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಜೆಕ್​ ಫ್ರೇಸರ್​ ಮೆಕ್​ಗರ್ಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅನ್​ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಭಾರತದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಸಹ ಅನ್​ ಸೋಲ್ಡ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ​ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಡೆವಿಡ್​ ಮಿಲ್ಲರ್​ ₹2 ಕೋಟಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

