IPL 2026 Final Live: ಇಂದು RCB vs GT ಫೈನಲ್​ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜು!

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 31, 2026 at 6:31 PM IST

Updated : May 31, 2026 at 6:49 PM IST

ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಲೈವ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್​ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ ತಂಡಗಳು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ 2022ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳಾಗಿದ್ದು ಟೂರ್ನಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿವೆ ಇಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್​ಗಳ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಲೈವ್​ ಪೇಜ್​ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

6:47 PM, 31 May 2026 (IST)

RCB ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿವೆ. RCB ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಗುಜರಾತ್ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, RCB 2-1 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

6:35 PM, 31 May 2026 (IST)

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ 6ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ 203 ರನ್‌ಗಳು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡವು 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

