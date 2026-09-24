Asian Games Live: ಐದನೇ ದಿನ ಮತ್ತೆರಡು ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ!
Published : September 24, 2026 at 9:36 AM IST|
Updated : September 24, 2026 at 9:43 AM IST
20ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಐದನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಭಾರತದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 12ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಐದನೇ ದಿನವೂ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೋವರ್ಗಳಾದ ಸತ್ನಮ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ ಸ್ಕಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ 1,500 ಮೀಟರ್ ಓಟದವರೆಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮ 500 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 6:13.25 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದರು. ವುಶುದಲ್ಲಿ, ರೋಶಿಬಿನಾ ದೇವಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಂಡಾ 60 ಕೆಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು, ಇದು ಭಾರತದ ಪದಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 14ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಭಾರತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
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ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ 4x400ಮೀ ಓಟದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ರಿಲೇ ಹೀಟ್ 2ರಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಮಿಶ್ರ 4x400 ಮೀ ಓಟದಲ್ಲಿ, ಜೈ ಕುಮಾರ್, ಕಿರಣ್ ಪಹಲ್, ಮನು ಟಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡತಿ ಪೂವಮ್ಮ ಎಂಆರ್ 3:16.23 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ ಸಮಯ
ಬಹ್ರೇನ್ - 3:15.73
ಚೀನಾ - 3:15.97 (+0.24)
ವಿಯೆಟ್ನಾಂ - 3:16.08 (+0.35)
ಭಾರತ - 3:16.23 (+0.50)
ಜಪಾನ್ - 3:16.52 (+0.79)
ಯುಎಇ - 3:17.00 (+1.27)
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ - 3:18.66 (+2.93)
ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ - 3:19.68 (+3.95)
ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಡಾ 60 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಶಿಬಿನಾ ದೇವಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ
ಭಾರತದ ರೋಶಿಬಿನಾ ದೇವಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಂಡಾ 60 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಜಾಂಗ್ ಕ್ಸಿಯಾವೊಯು ವಿರುದ್ಧ 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟರು. ಝಾಂಗ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ 2023ರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ನ್ಗುಯೆನ್ ಥಿ ಥುಯ್ ಥುಯ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದರು. ರೋಶಿಬಿನಾ 2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಝೌ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲೂ ಚೀನಾದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಕ್ಸಿಯಾವೊವೆ ವು ವಿರುದ್ಧ ಸೋ ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ ಸ್ಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್ - ಸತ್ನಮ್
ರೋಯಿಂಗ್ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ ಸ್ಕಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಸತ್ನಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ಯಿ ಕ್ಸುಡಿ ಮತ್ತು ನೀ ಯಿಡೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರೇ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಮೆಖ್ರೋಜ್ಬೆಕ್ ಮಮತ್ಕುಲೋವ್ ಮತ್ತು ಪಾವೆಲ್ ಸೊರಿನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.