ETV Bharat / sports

Asian Games 2026 Live: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​
ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ 2026 (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 9:42 AM IST

Choose ETV Bharat

ಜಪಾನ್‌ನ ಐಚಿ-ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದ ಇಂದು ಸಹ ಹಲವು ಪದಕಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 17 ಚಿನ್ನ, 25 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 35 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 77 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ 5 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ನಿನ್ನೆ ಹಾಕಿ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ 6 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ ಇಂದು ಉತ್ತಮ 17 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಕುಂಕುಮ್ ಮೊಹೂದ್ ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆಯ ಮಹಿಳೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಿಕರ್ವ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಲೇಷ್ಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

LIVE FEED

9:32 AM, 3 Oct 2026 (IST)

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ

ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಈ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

9:31 AM, 3 Oct 2026 (IST)

ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಕುಂಕುಮ್ ಮೊಹೊದ್​

ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮಹಿಳೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಿಕರ್ವ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ್ತಿ ಕುಂಕುಮ್ ಮೋಹಿತ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ನಡೆದ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಓಹ್ ಯೆಜಿನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯ 5-5 ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಕಾರಣ, ವಿಜೇತರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಶೂಟ್-ಆಫ್ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕುಂಕುಮ್ ಮೊಹೂದ್ 10 ಅಂಕಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿದರು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಕೇವಲ 8 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕುಂಕುಮ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಿಕರ್ವ್ ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಮೊದಲ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವಾಗಿದೆ. .

TAGGED:

ASIA GAMES 2026
ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ 2026
ASIAN GAMES 2026 LIVE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.