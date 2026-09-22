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Asian Games Day 3 Live: ಮೊದಲ ಚಿನ್ನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ

ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2026 at 9:37 AM IST

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20ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಎರಡು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ದಿನ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಪದಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಎರಡನೇ ದಿನ ಹಿಮಾಂಶು ಧಿಲ್ಲೋನ್, ರುದ್ರಾಕ್ಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಥ್ ಮಾನೆ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರೆ, ಧಿಲ್ಲೋನ್ ಮತ್ತು ರುದ್ರಾಕ್ಷ್​ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಮಾರ್ಷಲ್​ ಆರ್ಟ್ಸ್​ನನಲ್ಲಿ ಸುಚಿಕಾ ತರಿಯಾಲ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ​ಈ ಎಲ್ಲಾ ಈವೆಂಟ್​ಗಳ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಲೈವ್​ ಪೇಜ್​ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

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9:35 AM, 22 Sep 2026 (IST)

ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು 31 ರನ್ ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ 146 ರನ್ ಗಳ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಕೇವಲ 114 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

9:34 AM, 22 Sep 2026 (IST)

ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು 63-31 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತ

ಪುರುಷರ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 63-31 ಅಂಕಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯನ್ ತಂಡವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಆಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಾಳೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದೆ.

9:29 AM, 22 Sep 2026 (IST)

ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧುಗೆ ಸೋಲು

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಸಿಂಗಲ್ಸ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಜಪಾನ್​ನ ಅಕಾನೆ ಯಮಗುಚಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೇಮ್​ಅನ್ನು 23-21 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಗೇಮ್​ಗಳನ್ನು 12-17, 11-21 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಬೆಸ್ಟ್-ಆಫ್-5 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪದಕ ಕನಸುಗಳು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ.

9:23 AM, 22 Sep 2026 (IST)

ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಜಾ ಅಕುಲಾಗೆ ಸೋಲು

ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ 16ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಜಾ ಅಕುಲ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರು. ಆರಂಭಿಕ ಎರಡು ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು 11-7 ಮತ್ತು 11-1 ರಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಒರಾವಾನ್ ಪರನಾಂಗ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು 11-9, 11-6 ಮತ್ತು 12-10 ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಜಾ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 2-3 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು.

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