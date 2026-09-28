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Asian Games Day 9 Live: ಕುರಾಶ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕ ಖಚಿತ, ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದು

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​
ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2026 at 9:51 AM IST

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Updated : September 28, 2026 at 11:01 AM IST

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ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರ 9ನೇ ದಿನದಂದು, ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಒಟ್ಟು 37 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಚಿನ್ನ, 16 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 17 ಕಂಚು ಸೇರಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ, 400 ಮೀ ಹರ್ಡಲ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಮತ್ತು ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತದಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಹಿಳೆಯರ 4x100 ಮೀ ರಿಲೇ ಓಟವಾಗಿರಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

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10:53 AM, 28 Sep 2026 (IST)

ಭಾರತದ ಪುರುಷರ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು

ಪೂಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ತಂಡವನ್ನು 3-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಪುರುಷರ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತದ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.

10:48 AM, 28 Sep 2026 (IST)

ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಲವ್ಲಿನಾ

ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ಲವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್ ಮಹಿಳೆಯರ 75 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಸಿಯೊಂಗ್ ಸುಯಾನ್ ಅವರನ್ನು 5-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

10:45 AM, 28 Sep 2026 (IST)

ಸ್ಕ್ವಾಷ್​ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ಶಮೀನಾ ರಿಯಾಜ್

ಮಹಿಳಾ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶಮಿನಾ ರಿಯಾಜ್ ಚೀನಾದ ಯಿನ್ ಜಿಯುವಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 2-3 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಶಮಿನಾ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಚೀನಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಐದನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯವೂ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರ ಸ್ಕೋರ್ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಯಿನ್ ಸತತ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಈ ಸೋಲಿನಿಂದಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.

10:39 AM, 28 Sep 2026 (IST)

ಭಾರತ ಪುರುಷರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು

ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡವು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಭಾರತ 25–22, 25–19, 25–21 ಅಂತದಿಂದ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ನಾಯಕ ಜೆರೋಮ್ ವಿನಿತ್ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರೆ, ಜಾನ್ ಜೋಸೆಫ್, ಅಶ್ವಲ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಹಾಂಕಾಂಗ್ ತಂಡವು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಅದ್ಭುತ ಹೊಡೆತಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮುಂದೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕತಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದು ಗ್ರೂಪ್​ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.

9:51 AM, 28 Sep 2026 (IST)

ಭಾರತ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದು

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್​​ಫೈನಲ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಟಾಸ್​ ಕಾಣದೇ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಫ್ಘಾನ್​ ಪದಕ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ್​ ನಡುವಿನ ವಿಜೇತ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

9:42 AM, 28 Sep 2026 (IST)

ಕುರಾಶ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕ ಖಚಿತ

ಕುರಾಶ್ ಮಹಿಳೆಯರ 78 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಿಂಕಿ ಬಲ್ಹಾರಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಲಿಮ್ ಗರಂ ಅವರನ್ನು 3-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪಿಂಕಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Last Updated : September 28, 2026 at 11:01 AM IST

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