Asian Games Day 7 Live : ಇರಾನ್ ಮಣಿಸಿ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ
Published : September 26, 2026 at 9:25 AM IST|
Updated : September 26, 2026 at 10:53 AM IST
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿಂದು 7ನೇ ದಿನವಾಗಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೆಟ್ಗಳು ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಥ್ಲಿಟ್ ಸಾವನ್ ಬರ್ವಾಲ್ 2:11:37 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಮತ್ತೊಂದು ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ದಿನ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಕಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶದ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
LIVE FEED
ಸ್ಕ್ವಾಷ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪ-ಸೆಂಥಿಲ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ
ಜೋಶ್ನಾ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಮತ್ತು ವೇಲವನ್ ಸೆಂಥಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ 2-5 ರಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಮೂರು ಪಂದ್ಯದ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದು ಇಂದು ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಪದಕವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 27ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ
ಮಹಿಳಾ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು 37-34 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೂರನೇ ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಹಿಳಾ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಒಟ್ಟಾರೆ 4ನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವಾಗಿದೆ.
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ 200 ಮೀಟರ್ ಹೀಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜುರ್
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ 200 ಮೀ ಹೀಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜೂರ್ 21.10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ಮಹಿಳೆಯರ 50 ಮೀಟರ್ ರೈಫಲ್ 3 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ
ಟಿಲೋತ್ತಮ ಸೇನ್, ವಿದರ್ಸಾ ವಿನೋದ್ ಮತ್ತು ಆಶಿ ಚೌಕ್ಸೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 11ನೇ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮೂವರು 1763 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 25ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ವಾಲ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ
ಪುರುಷರ 42.195 ಕಿ.ಮೀ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಸಾವನ್ ಬರ್ವಾಲ್ 2:11:37 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ವಾಲ್ 35 ಕಿ.ಮೀ ಗುರಿಯವರೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಪೆಯು ಫೆಂಗ್ ಇಚಿಟಾಕಾ ಯಮಶಿತಾ 2:10:49 ಸಮಯ, 48 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. 1982ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸೂರು ಕುಕಪ್ಪ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೊದಲ ಪದಕ ಇದಾಗಿದೆ.