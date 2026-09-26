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Asian Games Day 7 Live : ಇರಾನ್​ ಮಣಿಸಿ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ 2026
ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ 2026 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2026 at 9:25 AM IST

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Updated : September 26, 2026 at 10:53 AM IST

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ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿಂದು 7ನೇ ದಿನವಾಗಿದ್ದು​ ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೆಟ್​ಗಳು ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರ ಮ್ಯಾರಥಾನ್​​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಥ್ಲಿಟ್ ಸಾವನ್ ಬರ್ವಾಲ್ 2:11:37 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲೂ ಮತ್ತೊಂದು ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ದಿನ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಕಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶದ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

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10:50 AM, 26 Sep 2026 (IST)

ಸ್ಕ್ವಾಷ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪ-ಸೆಂಥಿಲ್ ಕುಮಾರ್​ಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ

ಜೋಶ್ನಾ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಮತ್ತು ವೇಲವನ್ ಸೆಂಥಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಾಷ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ 2-5 ರಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಮೂರು ಪಂದ್ಯದ ಪಾಯಿಂಟ್​ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದು ಇಂದು ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಪದಕವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 27ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

10:38 AM, 26 Sep 2026 (IST)

ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ

ಮಹಿಳಾ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಇರಾನ್​ ಅನ್ನು 37-34 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೂರನೇ ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಹಿಳಾ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಒಟ್ಟಾರೆ 4ನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವಾಗಿದೆ.

9:58 AM, 26 Sep 2026 (IST)

ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ 200 ಮೀಟರ್ ಹೀಟ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜುರ್

ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ 200 ಮೀ ಹೀಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜೂರ್ 21.10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.

9:26 AM, 26 Sep 2026 (IST)

ಮಹಿಳೆಯರ 50 ಮೀಟರ್ ರೈಫಲ್ 3 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್​ ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ

ಟಿಲೋತ್ತಮ ಸೇನ್, ವಿದರ್ಸಾ ವಿನೋದ್ ಮತ್ತು ಆಶಿ ಚೌಕ್ಸೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 11ನೇ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮೂವರು 1763 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 25ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

9:20 AM, 26 Sep 2026 (IST)

ಮ್ಯಾರಥಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಬರ್ವಾಲ್​ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ

ಪುರುಷರ 42.195 ಕಿ.ಮೀ ಮ್ಯಾರಥಾನ್​​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಸಾವನ್ ಬರ್ವಾಲ್ 2:11:37 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ವಾಲ್ 35 ಕಿ.ಮೀ ಗುರಿಯವರೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಪೆಯು ಫೆಂಗ್ ಇಚಿಟಾಕಾ ಯಮಶಿತಾ 2:10:49 ಸಮಯ, 48 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. 1982ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸೂರು ಕುಕಪ್ಪ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಮ್ಯಾರಥಾನ್​ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೊದಲ ಪದಕ ಇದಾಗಿದೆ.

Last Updated : September 26, 2026 at 10:53 AM IST

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