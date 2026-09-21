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Asian Games Day 2 Live: ಚಿನ್ನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಚಿಕಾಗೆ ಸಿಡಿಲಾಘಾತ; ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು ಪದಕ

ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್​ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್​
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್​ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್​ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2026 at 9:52 AM IST

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Updated : September 21, 2026 at 11:44 AM IST

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20ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಎರಡು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ತನ್ನ ಪದಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇಂದು ಕಬಡ್ಡಿ, ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಈವೆಂಟ್​ಗಳ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಲೈವ್​ ಪೇಜ್​ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

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11:39 AM, 21 Sep 2026 (IST)

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ

ಪೂಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ 17-1 ಅಂತರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 9-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತಂಡವು ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿತು ಇನ್ನೂ 5 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ತಂಡವು ಕೇವಲ 1 ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ದೀಪಿಕಾ, ಸುನೆಲಿಟಾ ಟೊಪ್ಪೊ, ಲಾಲ್ರೆಮ್ಸಿಯಾಮಿ, ರುತುಜಾ ಪಿಸಾಲ್, ಸಾಕ್ಷಿ ರಾಣಾ, ಸಲೀಮಾ ಟೆಟೆ, ನವನೀತ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ಇಶಿಕಾ ಚೌಧರಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡ 16 ಗೋಲುಗಳ ಭಾರೀ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

11:31 AM, 21 Sep 2026 (IST)

ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್​ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ

ಭಾರತದ ಪುರುಷರ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡವು ತನ್ನ ಗ್ರೂಪ್-ಎ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಜಪಾನ್ ಅನ್ನು 49-23 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಮೊದಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಭಾರತವು ತಕ್ಷಣ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತು. ಭಾರತೀಯ ರೈಡರ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಫೆಂಡರ್​ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 24-6 ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ದ್ವಿತಿಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು ಆದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಭಾರತ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 26 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರೂಪ್-ಎ ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

10:11 AM, 21 Sep 2026 (IST)

ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಭಾರತದ ಪದಕ ವಿಜೇತರು

  • ಎಳವೆನಿಲ್ ವಲರಿವನ್, ಸೋನಮ್ ಮಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ವಿದರ್ಶ ವಿನೋದ್ - ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಮೀ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಟೀಮ್​ ಈವೆಂಟ್ (ಶೂಟಿಂಗ್): ಬೆಳ್ಳಿ
  • ಎಳವೆನಿಲ್ ವಲರಿವನ್ - ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಮೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಏರ್ ರೈಫಲ್ (ಶೂಟಿಂಗ್): ಬೆಳ್ಳಿ
  • ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಟೀಲ್, ಹಿಮಾಂಶು ಧಿಲ್ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಥ್ ರಾಕೇಶ್ ಮಾನೆ - ಪುರುಷರ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಟೀಮ್ ಈವೆಂಟ್ (ಶೂಟಿಂಗ್): ಬೆಳ್ಳಿ
  • ಸುಚಿಕಾ ತರಿಯಾಲ್ - ಮಹಿಳಾ ಮಾರ್ಷಲ್​ ಆರ್ಟ್ಸ್​ 60 ಕೆಜಿ (ಎಂಎಂಎ) - ಕಂಚು
  • ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಟೀಲ್ - ಪುರುಷರ 10 ಮೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಏರ್ ರೈಫಲ್ (ಶೂಟಿಂಗ್): ಕಂಚು
  • ಹಿಮಾಂಶು ಧಿಲ್ಲೋನ್ - ಪುರುಷರ 10 ಮೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಏರ್ ರೈಫಲ್ (ಶೂಟಿಂಗ್): ಬೆಳ್ಳಿ

10:05 AM, 21 Sep 2026 (IST)

ಭಾರತ vs ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯ

ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ 4-0 ಅಂತರದಿಂದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

9:51 AM, 21 Sep 2026 (IST)

ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆರಡು ಪದಕ

ಪುರುಷರ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಹಿಮಾಂಶು ಧಿಲ್ಲೋನ್ 252.4 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ, ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ 230.9 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಚೀನಾದ ಶೆಂಗ್ ಲಿಹಾವೊ 254.2 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತ ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ 4 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮುನ್ನಗುತ್ತಿದೆ.

9:47 AM, 21 Sep 2026 (IST)

ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟ ಸುಚಿಕಾ ತರಿಯಾಲ್

ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮಹಿಳೆಯರ 60 ಕೆಜಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾರ್ಷಲ್​ ಆರ್ಟ್ಸ್​ (ಎಂಎಂಎ) ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸುಚಿಕಾ ತರಿಯಾಲ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಟಿಯೊ ಹುಯಿ ಹೂನ್ ವಿರುದ್ಧ 2-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಫೈನಲ್‌ ತಲುಪಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸುಚಿಕಾ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎಂಎಂಎಯಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ .

9:43 AM, 21 Sep 2026 (IST)

ಧನುಷ್ ಸುರೇಶ್ ಫೈನಲ್‌ ಕನಸು ಭಗ್ನ

ಪುರುಷರ 100 ಮೀಟರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್‌ಸ್ಟ್ರೋಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಸುರೇಶ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. 1:03.46 ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ 22ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಇಂದಿನ ಈಜು ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಈಜುಗಾರ ಶ್ರೀಹರಿ ನಟರಾಜ್, ಪುರುಷರ 50 ಮೀಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್‌ಸ್ಟ್ರೋಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

9:36 AM, 21 Sep 2026 (IST)

ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತ

ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ ಟೆಬಲ್​ ಟೆನಿಸ್ ಮಹಿಳಾ ಟೀಮ್​ ಇವೆಂಟ್​ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಶ್ರೀಜಾ ಅಕುಲಾ ಫಾತಿಮಾ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು 11-4, 11-4, 11-5 ನೇರ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಗ್ರೂಪ್ ಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪಿತು.

9:34 AM, 21 Sep 2026 (IST)

ವುಶುನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೋಲು

ವುಶು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪದಕ ಆಸೆ ಎರಡನೇ ದಿನ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರ ಚಾಂಗ್ಕ್ವಾನ್ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನೈಮನ್ ವಾಂಗ್ಸು ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರು. 14 ಜನರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೈಮನ್ 9.573 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 13ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಇದು ಭಾರತದ ವುಶು ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿತು.

9:28 AM, 21 Sep 2026 (IST)

ಸೆಪಕ್ಟಕ್ರಾ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು

ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ತಂಡಗಳ ಸೆಪಕ್ಟಕ್ರಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಜಪಾನ್ ಅನ್ನು 2-0 (15-13, 15-9) ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 5-10 ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

9:26 AM, 21 Sep 2026 (IST)

ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು

ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ಜೈ ಮೀನಾ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾ ತಿವಾರಿ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಜೋಡಿಯನ್ನು 5-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಇಂದೇ ಮಂಗೋಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.

9:21 AM, 21 Sep 2026 (IST)

ಸಾಫ್ಟ್‌ಬಾಲ್ ಟೆನಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು

ಸಾಫ್ಟ್​ಬಾಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ಆದ್ಯಾ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ಜೇ ಮೀನಾ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ (ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ) ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಈ ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿ ಈಗ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪದಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Last Updated : September 21, 2026 at 11:44 AM IST

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