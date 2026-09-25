Asian Game Live: ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಲಿದ ಚಿನ್ನ; ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
ಜಪಾನ್ನ ಐಚಿ ನಾಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ 6ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಭಾರತ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 19ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಭಾರತ ತನ್ನ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
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ಮಿಶ್ರ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಸುರುಚಿ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಜೀತ್
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಿಶ್ರ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಸುರುಚಿ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ಜೀತ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, ಒಟ್ಟು 484.6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿತು.
ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
ಭಾರತ - 484.6 (ಚಿನ್ನ)
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ - 478.0 (ಬೆಳ್ಳಿ)
ಇರಾನ್ - 415.8 (ಕಂಚು)
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ - 349.4 (ಔಟ್)