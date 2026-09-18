IND vs AFG 3ನೇ ಟಿ20: ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 18, 2026 at 4:42 PM IST
ಗುರುವಾರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಲು ಸಾಲು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೆಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೇವಲ 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 108 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 11 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು 9 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
10 ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ
1. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಪರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು, ಅವರು 2017ರಲ್ಲಿ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
𝐇𝐔𝐍𝐃𝐑𝐄𝐃 💯💯— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
Abhishek Sharma delights New Delhi 🎆
His 3⃣rd century in T20Is 🫡
Updates ▶️ https://t.co/Zixki4RhPt#TeamIndia | #AFGvIND pic.twitter.com/SfaRm2MAvs
2. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಐಸಿಸಿಯ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯತ್ವ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ ಮತ್ತು ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರು 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.
3. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
T20I ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
27 ಎಸೆತಗಳು - ಸಾಹಿಲ್ ಚೌಹಾಣ್ (ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್/ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ) vs ಸೈಪ್ರಸ್, ಎಪಿಸ್ಕೋಪಿ, 2024
29 ಎಸೆತಗಳು - ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಹಾದ್ (ಟರ್ಕಿ) vs ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ, ಸೋಫಿಯಾ, 2025
30 ಎಸೆತಗಳು - ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (ಭಾರತ) vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ದೆಹಲಿ, 2026
33 ಎಸೆತಗಳು - ಜೀನ್ ನಿಕೋಲ್ ಲಾಫ್ಟಿ-ಈಟನ್ (ನಮೀಬಿಯಾ) vs ನೇಪಾಳ, ಕೀರ್ತಿಪುರ, 2024
DEKHTE DEKHTE, 𝐀𝐁𝐇𝐈 100 HO BHI GAYA! 💯— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 17, 2026
Watch #AFGvIND 3rd T20I, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels.#SonySportsNetwork pic.twitter.com/qDbtifzrFf
33 ಎಸೆತಗಳು - ಸಿಕಂದರ್ ರಾಜಾ (ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ) vs ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ, ನೈರೋಬಿ (ರುರಾಕಾ), 2024
33 ಎಸೆತಗಳು - ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್) vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, 2026
4. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಪವರ್-ಪ್ಲೇ ವೇಳೆ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 76 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಪುರುಷರ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪವರ್-ಪ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಘೋಲಿಯಾ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಟಾ ವಿರುದ್ಧ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 74 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
5. ಪುರುಷರ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ (ಪವರ್-ಪ್ಲೇ)
76 (22 ಎಸೆತಗಳು)* - ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (ಭಾರತ) vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ದೆಹಲಿ, 2026
74 (25 ಎಸೆತಗಳು)* - ಕುಲದೀಪ್ ಘೋಲಿಯಾ (ಪೋರ್ಚುಗಲ್) vs ಮಾಲ್ಟಾ, ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್, 2023
73 (22 ಎಸೆತಗಳು)* - ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) vs ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್, 2024
68 (21 ಎಸೆತಗಳು)* - ವಿಂಟ್ಲಿ ಬರ್ಟನ್ (ಸರ್ಬಿಯಾ) vs ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ, ಸೋಫಿಯಾ, 2022
68 (28 ಎಸೆತಗಳು)* - ಜಾರ್ಜ್ ಮುನ್ಸೆ (ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್) vs. ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್, 2023
6. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 20 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು 20 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದು ಆರನೇ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ.
7. ಇದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 10 ನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ 10 ಟಿ20 ಶತಕಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲು ಇನ್ನೊಂದು ಶತಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
3️⃣ Matches— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
2️⃣2️⃣9️⃣ Runs
7️⃣6️⃣.3️⃣3️⃣ Average
2️⃣6️⃣9️⃣.4️⃣1️⃣ Strike-rate
Abhishek Sharma is adjudged the Player of the Series for his incredible consistency 🫡🔝
Scorecard ▶️ https://t.co/Zixki4RhPt#TeamIndia | #AFGvIND pic.twitter.com/2g2D8re859
8. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳು (ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ)
10 ಶತಕ - ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
10 ಶತಕ - ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ
8 ಶತಕ - ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್
8 ಶತಕ - ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್
8 ಶತಕ - ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
9. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಒಟ್ಟು 22 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಒಂದೇ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಒಬ್ಬ ಸಿಡಿಸಿದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು 22 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.
10. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಶತಕದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 94.44 ರಷ್ಟು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು (ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು) ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಶೇಕಡಾವಾರು ರನ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಟರ್ಕಿಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಹಾದ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
𝗪.𝗜.𝗡.𝗡.𝗘.𝗥.𝗦 🏆#TeamIndia celebrate an emphatic series victory in the Friendship Cup 🥳#AFGvIND pic.twitter.com/GSPVCRvrdP— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
127 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಿಂದಾಗಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 221 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಅಫ್ಘಾನ್ ತಂಡ ಕೇವಲ 94 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಭಾರತ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು 127 ರನ್ ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು T20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಣಿಯನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು 'ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ' ಮತ್ತು 'ಸರಣಿಶ್ರೇಷ್ಠ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
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