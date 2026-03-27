ಅಚ್ಚರಿ!! ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುರಿಯಲಾಗದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬೌಲರ್ಗಳು ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯಾರು ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : March 27, 2026 at 11:46 AM IST
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಐಪಿಎಲ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಮಾ.28 (ನಾಳೆ)ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಇದುವರೆಗೆ 18 ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬೌಲರ್ ಯಾರು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನೀಡಿದರೆ, ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಋತುವಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ಬೌಲರ್ಗಳು ಸಮಾನ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ದರ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು?
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಡ್ವೇನ್ ಬ್ರಾವೋ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2013 ಮತ್ತು 2015 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾವೋ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಐದು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 1,560 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾವೋ ಉತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು, ತಂಡಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ನ ಅಗ್ರ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇವರಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ (2016, 2017) ಮತ್ತು ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ (2021, 2024) ಕೂಡ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್: ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಡ್ವೇನ್ ಬ್ರಾವೋ (32 ವಿಕೆಟ್ಗಳು, 2013) ಮತ್ತು ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ (32 ವಿಕೆಟ್ಗಳು, 2021) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ರಾವೋ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ದರದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೇ, ಈ ದಾಖಲೆ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 176 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 221 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಚಾಹಲ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಪಾಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಜೇತ: ಐಪಿಎಲ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲರ್ ಸೊಹೈಲ್ ತನ್ವೀರ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತನ್ವೀರ್ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 22 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡದಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ
2008 - ಸೊಹೈಲ್ ತನ್ವೀರ್ (RR)
2009- ಆರ್.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ (DCH)
2010- ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ (DCH)
2011 - ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ (MI)
2012 - ಮಾರ್ನೆ ಮಾರ್ಕೆಲ್ (DD)
2013 - ಡ್ವೇನ್ ಬ್ರಾವೋ (CSK)
2014 - ಮೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (CSK)
2015 - ಡ್ವೇನ್ ಬ್ರಾವೋ (CSK)
2016 - ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ (SRH)
2017 - ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ (SRH)
2018 - ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಟೈ (KXIP)
2019 - ಇಮ್ರಾನ್ ತಾಹಿರ್ (CSK)
2020 - ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ (DC)
2021- ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ (RCB)
2022 - ಯುಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ (RR)
2023 - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ (GT)
2024 - ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ (PBKS)
2025 - ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ (GT)
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026: ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ