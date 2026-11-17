ಐಪಿಎಲ್ 2027: RCB ತಂಡದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸೇರಿ ಐದು ಆಟಗಾರರ ಬಿಡುಗಡೆ
ಐಪಿಎಲ್ 2027ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸೇರಿ 6 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ
Published : November 17, 2026 at 7:37 PM IST
RCB Released Players 2027: ಐಪಿಎಲ್ 2027ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 5 ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ಸಹ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಎಷ್ಟು ಆಟಗಾರರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಐಪಿಎಲ್ 2027 ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಪಟ್ಟಿ
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR): ಈ ತಂಡ ಏಳು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬ್ಯಾ ಟರ್ ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೈಯರ್, ಆಡಮ್ ಮಿಲ್ನೆ, ಕ್ವೇನಾ ಮಾಫಕ, ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಕುಲದೀಪ್ ಸೇನ್, ಯುಧ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪುತೂರ್ ಮತ್ತು ರವಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಉಳಿದರುವ ಪರ್ಸ್ ಹಣ - 27.05 ಕೋಟಿ ರೂ | ಒಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು - 6
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG): ಏಳು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಭಾರತದ ವೇಗಿ ಆವೇಶ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವೇಗಿ ಅನ್ರಿಚ್ ನಾರ್ಟ್ಜೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ, ಜಾರ್ಜ್ ಲಿಂಡೆ, ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ, ನಮನ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಶಿನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರಾಗಿದೆ.
The squad that turned hope into history and added another star above our crest. Bengaluru will tell this story for years. 🥹🏆 We are forever grateful, and you will always be one of us, even though some of you may not be with us after tonight’s retention-release announcement. Thank you, Class of ’26. ❤️ #PlayBold #ನಮ್ಮRCB— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) November 17, 2026
ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹಣ - ₹47.45 ಕೋಟಿ | ಒಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು - 7
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR): ತಂಡದಿಂದ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಾಬಾನಿ, ಮಥೀಶ ಪತಿರಾನಾ, ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್, ನವದೀಪ್ ಸೈನಿ, ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮತ್ತು ಉಮ್ರಾನ್ ಮಲಿಕ್, ದಕ್ಷ್ ಕಮ್ರಾ, ಲುವ್ನಿತ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರಹಾನೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇವರ ಸ್ಥಾನವೂ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ.
ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಣ - 41.65 ಕೋಟಿ ರೂ | ಒಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು - 11
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH): ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್, ಜಯದೇವ್ ಉನದ್ಕತ್, ದಿಲ್ಶನ್ ಮಧುಶಂಕ, ಓಂಕಾರ್ ಟ್ರಮಾಲೆ, ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿವಂ ಮಾವಿ, ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೋಟ್ಜಿ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಪೈನ್.
ಪರ್ಸ್ - 40.15 ಕೋಟಿ ರೂ | ಒಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು - 9 |
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (ಡಿಸಿ): ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್, ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ, ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್, ಸಾಹಿಲ್ ಪರಾಖ್, ದುಷ್ಮಂತ ಚಮೀರಾ, ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್, ರೆಹಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್.
ಪರ್ಸ್ ಹಣ - 39.5 ಕೋಟಿ ರೂ| ಒಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು - 9
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI): ದೀಪಕ್ ಚಹಾರ್, ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್, ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್, ಎಎಮ್ ಗಜನ್ಫರ್, ಅಥರ್ವ ಅಂಕೋಲೆಕರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಝಾರ್, ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಮಾಲಿವಾ, ಮಯಾಂಕ್ ರಾವತ್ ಮತ್ತು ಮಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ.
ಪರ್ಸ್ ಹಣ - 32.6 ಕೋಟಿ ರೂ | ಒಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು - 9
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK): ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ, ಜ್ಯಾಕ್ ಫಾಕ್ಸ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್, ಅಮನ್ ಖಾನ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಆಕಾಶ್ ಮಧ್ವಾಲ್, ಡಿಯೋನ್ ಫಾರೆಸ್ಟರ್, ಮೆಕ್ನೀಲ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ (ನಿವೃತ್ತಿ).
ಪರ್ಸ್ ಹಣ - 28.05 ಕೋಟಿ ರೂ | ಒಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು - 6
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB): ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಗ್ಲೀಸನ್, ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್, ಸಾತ್ವಿಕ್ ದೇಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐲𝐨𝐮, 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐝 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐑𝐂𝐁’𝐬 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐨𝐟 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣. ❤️ Ready to #PlayBold, fly the RCB flag high and create history again. 🔥 #ನಮ್ಮRCB https://t.co/4nu19130oV— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) November 17, 2026
ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣ - ₹14.15 ಕೋಟಿ ರೂ | ಒಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು - 5 | ವಿದೇಶಿ ಸ್ಥಾನ - 1
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS): ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್, ಮಿಚ್ ಓವನ್, ನೆಹಾಲ್ ವಧೇರಾ, ಪಯ್ಲಾ ಅವಿನಾಶ್, ಪ್ರವೀಣ್ ದುಬೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ನಿಶಾದ್.
ಪರ್ಸ್ ಹಣ- 18.6 ಕೋಟಿ ರೂ | ಒಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು - 6
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (GT): ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ, ಮಾರ್ಕ್ ವುಡ್, ಕುಲ್ವಂತ್ ಖೆಜ್ರೋಲಿಯಾ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಕಾನರ್ ಎಸ್ಟರ್ಹುಯಿಜೆನ್.
ಪರ್ಸ್ ಹಣ - ₹8.75 ಕೋಟಿ | ಒಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು - 3 | ವಿದೇಶಿ ಸ್ಥಾನಗಳು - 2
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