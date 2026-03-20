ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು!!
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕೆಲ ಆಟಗಾರರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಇವು ತಂಡದ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
Published : March 20, 2026 at 3:24 PM IST
IPL 2026ರ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಹೌದು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಯಾವ ತಂಡದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಯರ್ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್: ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ. ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅವರು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಇಶಾನ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ.
ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೇಗಿ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಸಹ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ. ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಲ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
🚨 INJURED PLAYERS LIST OF IPL 2026🚨
Sam Curran - Rajasthan Royals.
Matheesha Pathirana - Kolkata Knight Riders.
Nathan Ellis - Chennai Super Kings.
Harshit Rana - Kolkata Knight Riders.
Josh Hazelwood - Royal challengers Bangaluru.
Pat Cummins - Sunrisers Hyderabad.
ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ: ಇದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಗುಣಮುಖರಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ನಿಂದಲೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಥೀಷ ಪತಿರಾನಾ: ವೇಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಥೀಷ ಪತಿರಾನಾ ಕೂಡ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅವರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ.
ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ: ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಡ ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪರ ಅವರು ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ, ಕೆಲ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗಾಯದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಹಸರಂಗ ಭಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಬಲ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಥನ್ ಎಲಿಸ್: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವೇಗಿ ನಾಥನ್ ಎಲಿಸ್ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೌಲರ್ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಲೀಗ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಸ್ಕೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 17 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಎಲಿಸ್ 19 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಈ ವೇಗಿಯನ್ನು ₹2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು.
