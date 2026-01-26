ರೋಹಿತ್ - ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ?
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : January 26, 2026 at 11:50 AM IST|
Updated : January 26, 2026 at 12:01 PM IST
ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿಜ್ಞಾನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾದ ಭಾರತ ರತ್ನ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಭಾನುವಾರ ಘೋಷಿತವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ರೋಹಿತ್ ಜೊತೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಧೋನಿ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಎರಡನೇ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೇ ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಯಾರು? ಅವರು ಯಾವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು: ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಮತ್ತು ಜೇಸು ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 1960ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ 42 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು (ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ) ಈ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು
1. ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ - 1960
2. ಜಾಸು ಪಟೇಲ್ - 1960
3. ನಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ - 1962
4. ಪಾಲಿ ಉಮ್ರಿಗರ್ - 1962
5. ಸೈಯದ್ ಮುಸ್ಕಕ್ ಅಲಿ - 1963
6. ಎಂ.ಜೆ. ಗೋಪಾಲನ್ - 1964
7. ಡಿ.ಬಿ. ದೇವಧರ್ - 1965
8. ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ -1967
9. ಚಂದು ಬೋರ್ಡೆ - 1969
10. ಬಿಷನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೇಡಿ - 1970
11. ಇ.ಎ.ಎಸ್. ಪ್ರಸನ್ನ - 1970
12. ಗುಂಡಪ್ಪ ವಿಶ್ವನಾಥ್ - 1971
13. ಬಿ.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ - 1972
14. ಅಜಿತ್ ವಾಡೇಕರ್ - 1972
15. ಫಾರೂಖ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 1973
16. ಪಂಕಜ್ ರಾಯ್ - 1975
17. ಸೈಯದ್ ಕಿರ್ಮಾನಿ -1982
18. ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ - 1982
19. ಚುನಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ - 1984
20. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಹಿದ್ - 1986
21. ದಿಲೀಪ್ ವೆಂಗ್ಸರ್ಕಾರ್ -1987
22. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ - 1988
23. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ - 1999
24. ಡಯಾನಾ ಎಡುಲ್ಜಿ - 2002
25. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಘವನ್ ವೆಂಕಟ ರಾಘವನ್ - 2003
26. ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ - 2004
27. ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ - 2004
28. ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ - 2005
29. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ - 2009
30. ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ - 2009
31. ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ - 2010
32. ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ - 2011
33. ಜೂಲನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ - 2012
34. ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ - 2014
35. ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ - 2015
36. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ - 2017
37. ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ - 2019
38. ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ - 2020
39. ಗುರುಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ - 2023
40. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ - 2025
41. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ - 2026
42. ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ -2026
