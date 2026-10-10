ಭಾರತ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 2ನೇ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : October 10, 2026 at 10:07 AM IST
ಶುಕ್ರವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10) ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಭಾರತವನ್ನು ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು 1-1ರಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ.
ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪರ, ಶೈ ಹೋಪ್ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 102 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಶೆರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಏಳು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 84 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕೆರೆಬಿಯನ್ ಪಡೆಯ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತ ಪರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 82 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕಿಶನ್ 43, ಅಯ್ಯರ್ 40, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 44 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಆ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವವು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
West Indies make history with a sensational chase in Ranchi to level the T20I series 1-1 against India 🔥 📝: https://t.co/uqIt3k0sG0 https://t.co/piaeT2x2rG— ICC (@ICC) October 9, 2026
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರನ್ ಚೇಸ್
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರನ್ ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 2023ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ 259 ರನ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ 250 ರನ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 2018ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 244ರನ್ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ ಕೂಡ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧ 244 ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಸೆರ್ಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 232 ರನ್ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಪುರುಷರ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ ಚೇಸ್
- 259 ರನ್ - ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಸೆಂಚುರಿಯನ್, 2023
- 250 - ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ vs ಭಾರತ, ರಾಂಚಿ, 2026
- 244 - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಆಕ್ಲೆಂಡ್, 2018
- 244 - ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ vs ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್, ಸೋಫಿಯಾ, 2025
- 243 - ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ vs ಸೆರ್ಬಿಯಾ, ಸೋಫಿಯಾ, 2022
- 232 - ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್, 2015
- 230 - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಮುಂಬೈ (ವಾಂಖೆಡೆ), 2016
ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ದಾಖಲು
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 517 ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 501 ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 499 ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ 496 ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 2016ರಲ್ಲಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 489 ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
The Windies go second gear… in the record books! 🚀 https://t.co/YsRbfPNfYk— Cricinfo (@cricinfo) October 9, 2026
ಪುರುಷರ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳು
- 517 ರನ್ - ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಸೆಂಚುರಿಯನ್, 2009
- 501 - ಭಾರತ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ರಾಂಚಿ, 2026
- 499 - ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಮುಂಬೈ (ವಾಂಖೆಡೆ), ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026
- 496 - ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ತಿರುವನಂತಪುರಂ, 2026
- 489 - ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ vs ಭಾರತ, ಲಾಡರ್ಹಿಲ್, 2016
ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಇದಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 81 ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ನಂತರ 2025 ರಲ್ಲಿ ಜಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 80 ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 79 ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 73 ಬೌಂಡರಿಗಳು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 72 ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು.
ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ 382 ರನ್ಗಳು
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ 382 ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಎರಡು ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬಾರಿ, 20 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್
ನಾಯಕನಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ಸರಣಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸತತ 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಈ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕನೊಬ್ಬ ಸತತ ಇಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಅಯ್ಯರ್ಗೂ ಮೊದಲು ನವೆಂಬರ್ 2019 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 2022ರ ನಡುವೆ ಸತತ 14 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
Shai Hope continues his rich vein of form with a remarkable ton in Ranchi 😮💨💯 Read more 👉 https://t.co/wioaQA3yQL https://t.co/vZGHdwW6cV— ICC (@ICC) October 9, 2026
ಗೇಲ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಹೋಪ್
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶೈ ಹೋಪ್ ಗೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಎರಡನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜಾನ್ಸನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ 2023ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶೈ ಹೋಪ್ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ತಲುಪಿದರು. ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ 2016ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಎವಿನ್ ಲೂಯಿಸ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಗೇಲ್ 2007 ರಲ್ಲಿ 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
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