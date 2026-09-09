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ಫುಟ್ಬಾಲ್​ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ಯಾಲನ್​ ಡಿ'ಓರ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ 30 ಆಟಗಾರರು; ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮಿಸ್!!

ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್‌ಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಾದ 30 ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ಯಾಲನ್​ ಡಿ'ಓರ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ 30 ಆಟಗಾರರು
ಬ್ಯಾಲನ್​ ಡಿ'ಓರ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ 30 ಆಟಗಾರರು (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 5:17 PM IST

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ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್‌ಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಾದ 30 ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಕೂಡ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಚಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ, ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಯಮಲ್, ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಮತ್ತು ಔಸ್ಮಾನೆ ಡೆಂಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸೇಂಟ್-ಜರ್ಮೈನ್‌ ಕ್ಲಬ್​ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಲಬ್‌ನಿಂದ 10 ಆಟಗಾರರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಮತ್ತು ಬೇಯರ್ನ್ ಮ್ಯೂನಿಚ್‌ನ ಹಲವಾರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಔಸ್ಮಾನೆ ಡೆಂಬೆಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಂಬೆಲೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ, ಲ್ಯಾಮಿನೆ ಯಮಾಲ್​ ಮತ್ತು ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಕೂಡ ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರು 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, UEFA ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ವಿಜೇತ ತಂಡ PSGಯ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಹ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ ಎಂದರೇನು?

ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ ಎಂಬುದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಪದದಲ್ಲಿ "ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಲ್" ಎಂದರ್ಥ. ಇದನ್ನು 1956 ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಟಗಾರನನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್‌ಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಆಟಗಾರರು

ಜೂಡ್ ಬೆಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್/ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್)

ಪೌ ಕ್ಯೂಬಾರ್ಸಿ (ಸ್ಪೇನ್/ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ)

ಮಾರ್ಕ್ ಕುಕುರೆಲ್ಲಾ (ಸ್ಪೇನ್/ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್)

ಔಸ್ಮಾನೆ ಡೆಂಬೆಲೆ (ಫ್ರಾನ್ಸ್/ಪಿಎಸ್‌ಜಿ)

ಲೂಯಿಸ್ ಡಯಾಜ್ (ಕೊಲಂಬಿಯಾ/ಬೇಯರ್ನ್ ಮ್ಯೂನಿಚ್)

ಬ್ರೂನೋ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಪೋರ್ಚುಗಲ್/ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುನೈಟೆಡ್)

ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ (ನಾರ್ವೆ/ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಸಿಟಿ)

ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಮಗಲ್ಹೇಸ್ (ಬ್ರೆಜಿಲ್/ಆರ್ಸೆನಲ್)

ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್/ಬೇಯರ್ನ್ ಮ್ಯೂನಿಚ್)

ಅಚ್ರಾಫ್ ಹಕಿಮಿ (ಮೊರಾಕೊ/ಪಿಎಸ್‌ಜಿ)

ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಯಮಲ್ (ಸ್ಪೇನ್/ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ)

ಖ್ವಿಚಾ ಕ್ವರತ್‌ಸ್ಖೇಲಿಯಾ (ಜಾರ್ಜಿಯಾ/ಪಿಎಸ್‌ಜಿ)

ಮಾರ್ಕ್ವಿನೋಸ್ (ಬ್ರೆಜಿಲ್/ಪಿಎಸ್‌ಜಿ)

ಸ್ಯಾಡಿಯೊ ಮಾನೆ (ಸೆನೆಗಲ್/ಅಲ್ ನಾಸರ್)

ಲೌಟಾರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ (ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ/ಇಂಟರ್ ಮಿಲನ್)

ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ (ಫ್ರಾನ್ಸ್/ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್)

ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ (ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ/ಇಂಟರ್ ಮಿಯಾಮಿ)

ಮೈಕೆಲ್ ಓಲಿಸ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್/ಬೇಯರ್ನ್ ಮ್ಯೂನಿಚ್)

ಜೋವೊ ನೆವೆಸ್ (ಪೋರ್ಚುಗಲ್/ಪಿಎಸ್‌ಜಿ)

ವಿಲಿಯನ್ ಪಾಚೊ (ಈಕ್ವೆಡಾರ್/ಪಿಎಸ್‌ಜಿ)

ಜೂಲಿಯನ್ ಕ್ವಿನೋನ್ಸ್ (ಮೆಕ್ಸಿಕೋ/ಅಲ್ಕಾಡಾಸಿಯಾ)

ಡೆಕ್ಲಾನ್ ರೈಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್/ಆರ್ಸೆನಲ್)

ರೋಡ್ರಿ (ಸ್ಪೇನ್/ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ)

ಫ್ಯಾಬಿಯನ್ ರುಯಿಜ್ (ಸ್ಪೇನ್/ಪಿಎಸ್‌ಜಿ)

ವಿಲಿಯಂ ಸಾಲಿಬಾ (ಫ್ರಾನ್ಸ್/ಆರ್ಸೆನಲ್)

ದಯೋಟ್ ಉಪಮೆಕಾನೊ (ಫ್ರಾನ್ಸ್/ಬೇಯರ್ನ್ ಮ್ಯೂನಿಚ್)

ವಿಟಿನ್ಹಾ (ಪೋರ್ಚುಗಲ್/ಪಿಎಸ್‌ಜಿ)

ಫೆರಾನ್ ಟೊರೆಸ್ (ಸ್ಪೇನ್/ಪಿಎಸ್‌ಜಿ)

ವಿನಿಸಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ (ಬ್ರೆಜಿಲ್/ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್)

ನುನೊ ಮೆಂಡೆಸ್ (ಪೋರ್ಚುಗಲ್/ಪಿಎಸ್‌ಜಿ)

ಐತಾನಾ ಬೊನ್ಮತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕೊನೆ

ಇನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಐತಾನಾ ಬೊನ್ಮತಿ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅವರು ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಪುಟೆಲ್ಲಾಸ್, ಇವಾ ಪಜೋರ್ ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಚಿ ಡುಮೋರ್ನೆ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜೇತರನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ರಂದು ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ: RCB ಸ್ಟಾರ್​ಗೆ ಸ್ಥಾನ!!

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ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ ಓರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
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ಬ್ಯಾಲನ್​ ಡಿ ಓರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂದರೇನು​
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