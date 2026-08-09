ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ತಂದೆ ನಿಧನ; ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಮೆಸ್ಸಿ ವಾಪಸ್!!
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ತಂದೆ ಜಾರ್ಜ್ ಮೆಸ್ಸಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 9, 2026 at 2:17 PM IST
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ತಂದೆ ಜಾರ್ಜ್ ಮೆಸ್ಸಿ (68) ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಶನಿವಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಸಿಯವರ ಬಾಲ್ಯದ ಕ್ಲಬ್, ನೆವೆಲ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಅವರ ನಿಧನ ವಿಷವನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಜಾರ್ಜ್ ಮೆಸ್ಸಿಯ ತಂದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರೂ ಆಗಿದ್ದರು, ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ, ಪಿಎಸ್ಜಿ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಮಿಯಾಮಿಗೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೆಸ್ಸಿಯ ಬಾಲ್ಯದ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೂ ಜಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸೆಲಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು ಎಂದು ನೆವೆಲ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Lionel Messi's father Jorge Messi has passed away at the age of 68 years-old.— OneFootball (@OneFootball) August 8, 2026
Sending our love to the Messi family ❤️ pic.twitter.com/rLknBBDZ3D
ಆದಾಗ್ಯೂ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, ಜಾರ್ಜ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೆಸ್ಸಿ ಕುಟುಂಬ ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡದಂತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಕುಟುಂಬವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಜಾರ್ಜ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ರೊಸಾರಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾರ್ಜ್ 13 ವರ್ಷದ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಅವರನ್ನು ಲಾ ಮಾಸಿಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಿತು. ಕ್ಲಬ್ ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಹ ಭರಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಜಾರ್ಜ್ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ತಂದೆ: ಜಾರ್ಜ್, ಮೆಸ್ಸಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಒಪ್ಪಂದ, 2021ರ ನಿರ್ಗಮನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, PSG ಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಮಿಯಾಮಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲೂ ಇವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾವುಕರಾದ ಮೆಸ್ಸಿ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮೆಸ್ಸಿ ಸಧ್ಯ ಮಿಯಾಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ತಂದೆಯ ನಿಧನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರು ರೊಸಾರಿಯೊಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆಯ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
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