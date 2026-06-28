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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​: ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸ್ಟಾರ್​ ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ!

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿಂದು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ
ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 3:39 PM IST

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ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಒಟ್ಟು 6 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್​ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಯಾವುದು? ಇಂದಿನ ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮೆಸ್ಸಿ!

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಜೋರ್ಡಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಸತತ ಏಳು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಪಾತ್ರರಾದರು. 39 ವರ್ಷದ ಮೆಸ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಜೆಯ ಅಂತಿಮ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮೆಸ್ಸಿ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಗೋಲು ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಗೋಲು ಕೆಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ ಗೆಲುವು

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಜೋರ್ಡಾನ್ ತಂಡವನ್ನು 3-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ 60ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಪಂದ್ಯದ 80ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ನಡುವಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಜೆ ಪಂದ್ಯವು 3-3 ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಜೊತೆಗೆ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದವು.

ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮತ್ತೆ ವಿಫಲ

ಈ ಭಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಗೋಲಿನ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ 0-0 ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದರೆ, ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ 32ರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಮ್ಮ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಎರಡು ಡ್ರಾಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಮೂರು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಗೆಲುವು

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೋ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪನಾಮವನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ರೋಚಕವಾಗಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ಘಾನಾವನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೋ ವಿರುದ್ಧ 3-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

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