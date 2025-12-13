ETV Bharat / sports

Video: 14 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಂದ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ!

ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ತಾರೆ ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ
ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ (IANS)
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ದಂತಕಥೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ 2:26ಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾದುಕುಳಿತಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಈ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೃಹತ್ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದಾಗಿ, ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕಾಯಿತು.

14 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಭಾರತ ಭೇಟಿ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2011ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ದಂತಕಥೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮಿಯಾಮಿಯಿಂದ ದುಬೈ ಮೂಲಕ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ವಿಳಂಬದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, 2022ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತರನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು.

ನಾವು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ, "ನಾನು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಕನಸು ನನಸಾದಂತಿದೆ. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಟಿಶರ್ಟ್​
ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಟಿಶರ್ಟ್​ (PTI)

ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಇಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. GOAT ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರ್ 2025 ಅನ್ನು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಪೂರ್ವ (ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ) ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ (ಹೈದರಾಬಾದ್) ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಪಶ್ಚಿಮ (ಮುಂಬೈ) ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಉತ್ತರ (ದೆಹಲಿ) ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸಾಲ್ಟಲೇಕ್​ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ
ಸಾಲ್ಟಲೇಕ್​ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ (PTI)

ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸತಾದ್ರು ದತ್ತ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಈ ಕ್ಷಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "2011ರ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಂಟನೇ ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮುಂದ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸಮಯ."

ಮೆಸ್ಸಿಯ ಆಗಮನ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ಗೆ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಒಬ್ಬ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೇ ಅದು ಮೆಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣದ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಒಂದು ಫೋಟೊಗೆ 10 ಲಕ್ಷ: ಇನ್ನು ಮೆಸ್ಸಿ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಫೋಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಣ ನಿಗದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆಸ್ಸಿ ಜೊತೆ ಫೋಟೊ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 'ದಿ ಗೋಟ್​ ಟೂರ್' (ಹೈದರಾಬಾದ್) ನ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ ನೋಡಲು ಬಂದ ಫ್ಯಾನ್
ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ ನೋಡಲು ಬಂದ ಫ್ಯಾನ್ (PTI)

ಕೇವಲ 100 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ: ಫಲಕ್​ನಾಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ "ಮೀಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ಮೆಸ್ಸಿ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರತಿ ಫೋಟೋಗೆ ₹9.95 ಲಕ್ಷ (ಜೊತೆಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪಾವತಿಸಿ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದರಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟು 60 ಟಿಕೆಟ್​ಗಳು ಮಾರಾಟ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇಂದು ಸಂಜೆ ಹೈದರಾಬಾದ್​ಗೆ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ.

ಬಳಿಕ ಸಂಜೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸೌಹಾರ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸಂಗೀತ, ಫೋಟೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

