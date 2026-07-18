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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​: ಅಂದು ಮೆಸ್ಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಮಗು ಇಂದು ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ!!

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಾಯಕ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಸ್ಪೇನ್​ನ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಲ್ಯಾಮಿನೆ ಯಮಲ್​ ಶಿಶುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ.

ಯಮಲ್​ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೆಸ್ಸಿ
ಯಮಲ್​ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೆಸ್ಸಿ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 18, 2026 at 5:16 PM IST

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FIFA World Cup 2026: ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ನಡುವಿನ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಒಂದು ವೈರಲ್​ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದರದ್ದೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಸ್ಪೇನ್​ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಯಮಲ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಾಯಕ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಶಿಶು ಯಮಲ್​ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದ್ದು ಇದೀಗ ಮೆಸ್ಸಿ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

17 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯುನಿಸೆಫ್ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಶಿಶು ಯಮಲ್‌ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮೆಸ್ಸಿ, "ಈ ಫೋಟೋ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವೆನಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಯಮಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದರಿಂದ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿ, ನಾವು ಅವನ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಪೇನ್ ಅದ್ಭುತ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಅವರ ಬಳಿ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಮಲ್​ ಸಧ್ಯ 18 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದಯ ಅವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ, ಯಮಲ್‌ಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಆದರೆ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮೆಸ್ಸಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಮೈಕೆಲ್ ಮೆರಿನೊ ಕೂಡ ಯಮಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಸ್ಸಿಯ ಫೋಟೋಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು AI ನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರವೆಂದ ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು ಇದೀಗ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.

ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಮೆರಿನೊ ಹೇಳಿದರು.

ಮೆಸ್ಸಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವನ್ನು ಸತತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ ಯಮಲ್ ಸಹ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಡುವಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಣಾಹಣಿಯನ್ನು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಯಮಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಮೂವರು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಗವಿ: 21 ವರ್ಷದ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಆಟಗಾರ ಗವಿ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಂದು ಅವರು ಮೆಸ್ಸಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕ್ಲಬ್ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಪರವೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಿಡ್‌ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಸಿ ಆಡಿದ ಅದೇ ಅಕಾಡೆಮಿಯಾದ ಲಾ ಮಾಸಿಯಾದಿಂದ ಗವಿ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

ಡ್ಯಾನಿ ಓಲ್ಮೋ: 28 ವರ್ಷದ ಡ್ಯಾನಿ ಓಲ್ಮೋ ಕೂಡ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಡಿದ ಕ್ಲಬ್ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಐಡಲ್​ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓಲ್ಮೋ 17 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೆಸ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮೆಸ್ಸಿ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಸಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಈ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಜೋನ್ ಗಾರ್ಸಿಯಾ: ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 25 ವರ್ಷದ ಜೋನ್ ಗಾರ್ಸಿಯಾ, ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 30 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅವರು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಗೋಲ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಹೊಡೆಯುವ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಚಾಂಪಿಯನ್, ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೂ​ ಸಿಗಲಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ!!

TAGGED:

FIFA 2026
LAMINE YAMAL
FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026 FINAL
LIONEL MESSI

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