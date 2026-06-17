ಮೆಸ್ಸಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲು! ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ ಸೂಪರ್ ಗೆಲುವು
ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮೂರು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 17, 2026 at 10:19 AM IST
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಜೀರಿಯಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ನಡುವೆಯೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 200ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮೆಸ್ಸಿ, 17 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು 76 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾವನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿತು.
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ತೋರಿದ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 38 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಆಟಗಾರನ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ 17ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಹೊಡೆದ ಶಾಟ್ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ನನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ನೆಟ್ಗೆ ಹಾರಿತು. ಇದು FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ದಂತಕಥೆ ಆಟಗಾರನ 14ನೇ ಗೋಲಾಯ್ತು. ಪಂದ್ಯದ ಅರ್ಧಾವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲ 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲೂ ಮೆಸ್ಸಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ 60ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 15 ಗೋಲುಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದರು.
3 goals, 3 points, 1 Messi. #FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
ರಿಯಾದ್ ಮಹ್ರೆಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರೊಮೆರೊ ಮತ್ತು ಲಿಸಾಂಡ್ರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವಿಭಾಗ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿತು, ಆದರೆ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಎಮಿಲಿಯಾನೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದರು.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮೆಸ್ಸಿ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು 76ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಯ 16ನೇ ಗೋಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ತಮ್ಮ 200ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲಿನ ಮೂಲಕ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಜರ್ಮನಿಯ ದಂತಕಥೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಮಿರೋಸ್ಲಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅವರ 16 ಗೋಲುಗಳ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಇದೀಗ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೆಸ್ಸಿ ಮಿರೋಸ್ಲಾವ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Your votes are in – Lionel Messi is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! 🔥— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/3vywG4mg2O
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 11 ವಿಭಿನ್ನ ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಮೆಸ್ಸಿ ಪಾತ್ರರಾದರು. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊರಗಿನಿಂದ 5 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ದಂತಕಥೆ ರಿವೆಲ್ಲಿನೊ ಅವರ 60 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೆಸ್ಸಿ ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. 38ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಮೆಸ್ಸಿ ತನ್ನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಸ್ಸಿ ಈಗ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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