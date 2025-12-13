ETV Bharat / sports

ಮೆಸ್ಸಿ ನೋಡಲು ಸಿಗದ ಅವಕಾಶ; ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಕುರ್ಚಿ ತೂರಾಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಕ್ರೋಶ

ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ ನೋಡಲು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಾಲ್ಟ್​ ಲೇಕ್​ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ನಿರಾಸೆ ಆಗಿದೆ.

ಮೆಸ್ಸಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಆಕ್ರೋಶ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 13, 2025 at 1:55 PM IST

Updated : December 13, 2025 at 2:00 PM IST

Lionel Messi: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಾಲ್ಟ್​ ಲೇಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ದಂತಕಥೆ ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕುರ್ಚಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಲೆಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಟಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಕಾದಿದ್ದರು. ಮೆಸ್ಸಿ ಲೇಕ್ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಭೂಮಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಅವರ 70 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಚ್ಯುಯಲ್​ ಆಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನರೆದಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಮೆಸ್ಸಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಆಕ್ರೋಶ (IANS)

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೆಸ್ಸಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕಲಿದ್ದು, ಆಗಲಾದರೂ ನೋಡಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿತು. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯ್ತು. ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೆಸ್ಸಿ ಮೈದಾನ ತೊರೆದರು. ಇದರಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿತು. ಮೆಸ್ಸಿ ಮೈದಾನ ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗದ್ದಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಕುರ್ಚಿಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ತಮ್ಮ ಕೋಪ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಕುರ್ಚಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆಸೆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ (IANS)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳಪೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಮೆಸ್ಸಿ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದರು. ನಮಗೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಸರ್ವ್​ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಸಲುವಾಗಿ ಆದರೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಅನ್ನು ಗೋಲ್​ಗೆ ಬಾರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ ಅವರನ್ನೂ ಸಹ ಕರೆತರಲಿಲ್ಲ. ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಯ್ತು" ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.​

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಫ್ಯಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟಾ ತಂಪು ಪಾನೀಯಕ್ಕೆ 150-200 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಟಿಕೆಟ್​ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿ ನನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೆಸ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಯೋಜಕರೇ ಕಾರಣ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಕುರ್ಚಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆಸೆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ (IANS)

ಮೆಸ್ಸಿ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ: ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ನಗರಗಳಿಗೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಿಂದ 15 ರವರೆಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಅವರು ಇದೀಗ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.

