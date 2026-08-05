ETV Bharat / sports

ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 87 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮೆಸ್ಸಿ

ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ 80,000 ಯುರೋಗಳನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲಿಯೊನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ
ಲಿಯೊನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 5, 2026 at 11:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ರಾಜಧಾನಿ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ 80,000 ಯುರೋಗಳನ್ನು (ಸುಮಾರು ರೂ. 87 ಲಕ್ಷ) ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಅಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಸಂಭವಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿ ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ 3 ಲಕ್ಷ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಯೆರಾ ಓಸ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, 22000 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದವು.

ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಇಸಾಬೆಲ್ ಡಯಾಜ್ ಆಯುಸೊ ಅವರು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ತಾರೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪೀಡಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಉದಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್‌ನ ಸಿಯೆರಾ ಓಸ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಸ್ಸಿ 80,000 ಯುರೋಗಳನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್‌ನ ಜನರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಇಸಾಬೆಲ್ ಡಯಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಸ್ಸಿ, ಲಿಯೋ ಮೆಸ್ಸಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕವೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವು ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್​ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. COVID ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಫೌಂಡೇಶನ್​ ಸಹಾಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.

ಮೆಸ್ಸಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಣಿಗೆಯು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಪಾಲು ಕಾಲ ಬದುಕಿದ ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮೆಸ್ಸಿಯ ದೇಣಿಗೆ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆಯ ಈ ಕಾಳಜಿಯು ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ನಾಶವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ 39 ವರ್ಷದ ಮೆಸ್ಸಿ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಟರ್ ಮಿಯಾಮಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ ಖರೀದಿಸಿದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಜಹೀರ್​ ಖಾನ್​!!

TAGGED:

LIONEL MESSI DONATION
MADRID WILDFIRES
ಲಿಯೊನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ
FOOTBALL
LIONEL MESSI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.