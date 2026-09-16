ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಬಳಿಕ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಬೆನಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿದಾಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿರುವ ಮೆಸ್ಸಿ!
ಆದರೆ, ಮೆಸ್ಸಿ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರ ಪಂದ್ಯದ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 16, 2026 at 10:28 AM IST
ಬ್ಯೂನಸ್ ಐರಿಸ್ (ಅರ್ಜೆಟೀನಾ): ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಬಳಿಕವೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಿಗ್ಗಜ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ತನ್ನ ತವರು ನೆಲೆದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೂರು ಸೌಹಾರ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಟವಾಡಲಿದ್ದು, 28 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಸ್ಕಲೋನಿ, ಈ ವೇಳೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಹೆಸರನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರ ಪಂದ್ಯದ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂನಸ್ ಐರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆನಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯವು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಕಣವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಲಾಡಿಯೊ ಟಪಿಯಾ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಕೋಚ್ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಸ್ಕಲೋನಿ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿರುವ 39 ವರ್ಷದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರಂದು ಸೂಕ್ತ ವಿದಾಯ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವನ್ನು ಮೆಸ್ಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು. 2026ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದರು. ಲಿಯೋನೆಲ್ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆಟದ ಅಂತಿಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಕತಾರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
21 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಿಂದ ಮೆಸ್ಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ಬೊಲಿವಿಯಾ, ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ ಮತ್ತು ಬೆನಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಬೊಲಿವಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ತವರು ಪಂದ್ಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಕಾರ್ಡೊಬಾದ ಮಾರಿಯೋ ಆಲ್ಬರ್ಟೊ ಕೆಂಪೆಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ದೇಶದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬ್ಯೂನಸ್ ಐರಿಸ್ನ ಎಸ್ಟಾಡಿಯೊ ಮೊನ್ಯುಮೆಂಟಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಂದು ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ ಮತ್ತು ಬೆನಿನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೌಹಾರ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಸ್ಕಲೋನಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಲಿದ್ದು, ಜುಲೈ 19 ರಂದು ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ 1-0 ಅಂತರದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ತಾವು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು.
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