ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ದಿಗ್ಗಜ ರೊನಾಲ್ಡೊ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ!!

ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 19, 2026 at 3:28 PM IST

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ದಂತಕಥೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. CONCACAF ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಕಪ್‌ನ ನ್ಯಾಶ್ವಿಲ್ಲೆ SC ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್​ ಮಿಯಾಮಿ ತಂಡದ ಮೆಸ್ಸಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 900 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇಂಟರ್ ಮಿಯಾಮಿ ತಂಡ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಜಿಯೋಡಿಸ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ದ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೋಲನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. CONCACAF ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಎಂಟನೇ ಗೋಲು ಇದಾಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಎಂಟು ಗೋಲುಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಅಸಿಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 10 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುವಲ್ಲಿ ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏಂಜಲ್ ಸೆಪುಲ್ವೇದಾ (11) ಮಾತ್ರ ಮೆಸ್ಸಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ 74ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಶ್ವಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಸ್ಪಿನೋಸಾ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಯಾವುದೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪಂದ್ಯವು 1-1 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಶ್ವಿಲ್ಲೆ ತಂಡ ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರೇ, ಇಂಟರ್​ಮಿಯಾಮಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿತು.

ರೊನಾಲ್ಡೊ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್: ಮೆಸ್ಸಿ ಈಗ 900 ಗೋಲುಗಳ ಕ್ಲಬ್ ತಲುಪಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 41 ವರ್ಷದ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದಾಗ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೆಸ್ಸಿ ತಮ್ಮ 1,142 ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 900 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಹಿಂದೆ ರೊನಾಲ್ಡೊ 1,220 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 900 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅದ್ಭುತ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಪಿಎಸ್‌ಜಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮೆಸ್ಸಿ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಲನ್ ಡಿ'ಓರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 2012 ರಲ್ಲಿ, ಮೆಸ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಕಾ ಪರ 79 ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪರ 12 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 91 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈಗ 900 ಗೋಲುಗಳ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಟಿದ ಮೆಸ್ಸಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

