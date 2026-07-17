ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸರ್ ಗ್ಯಾರಿ ಸೋಬರ್ಸ್ ನಿಧನ
ಸೋಬರ್ಸ್ 1965 ಮತ್ತು 1972ರ ನಡುವೆ 39 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. 9 ಗೆಲುವುಗಳು, 20 ಡ್ರಾ ಮತ್ತು 10 ಪಂದ್ಯಗಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡರು.
Published : July 17, 2026 at 10:57 PM IST
ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಟೌನ್(ಬಾರ್ಬಡೋಸ್): ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಐಕಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಅಪ್ರತಿಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸರ್ ಗ್ಯಾರಿ ಸೋಬರ್ಸ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ತಮ್ಮ 89ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕನ ನಿಧನವನ್ನು ಅವರ ಮಗ ಡೇನಿಯಲ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1936ರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸೋಬರ್ಸ್ ಇನ್ನು 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 90ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸೋಬರ್ಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 1954ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1974ರ ನಡುವೆ 93 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. 57.78ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 26 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 30 ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಸಹಿತ 8,032 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಸೋಬರ್ಸ್ ಅವರು, ಎಡಗೈ ವೇಗ, ರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಲ್ಲರಾಗಿದ್ದರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 235 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಏಕೈಕ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಸೋಬರ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು.
1968ರಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮೋರ್ಗನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾಟಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ಶೈರ್ ಪರ ಆಡುವಾಗ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು.
ಸೋಬರ್ಸ್ 1965 ಮತ್ತು 1972ರ ನಡುವೆ 39 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಒಂಬತ್ತು ಗೆಲುವುಗಳು, 20 ಡ್ರಾಗಳು ಮತ್ತು 10ರಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡರು.
16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಂಗ್ಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು. 1958ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಬರ್ಸ್ ತಮ್ಮ 23 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ (365 ರನ್, 38 ಬೌಂಡರಿಗಳು) ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಇದು 36 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 383 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಅವರು, 86 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 54.87ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 121 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 28,314 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು 1,043 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದರು.
ಸೋಬರ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರಿಬಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
"ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸರ್ ಗಾರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸೋಬರ್ಸ್ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
''ಸೋಬರ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಶಾಶ್ವತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ನಿಜವಾದ ಐಕಾನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸರ್ ಗಾರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸೋಬರ್ಸ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪಗಳು'' ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೇಳಿದೆ ಬಿಸಿಸಿಐ Xನಲ್ಲಿ ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
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