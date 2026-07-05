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​ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಫ್ಲಡ್‌ಲೈಟ್ ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಫ್ಲಡ್‌ಲೈಟಿಂಗ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಲಿದೆ.​

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (KCSA)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 5, 2026 at 2:22 PM IST

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​ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ)ಯ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ 'ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಟ್' ಎಲ್‌ಇಡಿ ಫ್ಲಡ್‌ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಲಿದೆ.​2010ರಿಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಮೆಟಲ್-ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ದೀಪಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಲ್‌ಇಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸುಮಾರು ₹5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ DMX ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ಫ್ಲಡ್‌ಲೈಟಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು?

​ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ನೂತನ ಫ್ಲಡ್‌ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಪಿಚ್ ಮೇಲೆ 3,500 ಎಲ್‌ಯುಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಔಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನ ಮೇಲೆ 2,500 ಎಲ್‌ಯುಎಕ್ಸ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕನ್ನ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಗಲಿನ ಪಂದ್ಯದಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡಲಿದೆ.

ಲ್‌ಇಡಿ ಫ್ಲಡ್‌ಲೈಟ್
ಲ್‌ಇಡಿ ಫ್ಲಡ್‌ಲೈಟ್ (KCSA)

ಗಂಟೆಗೆ 150 ಕಿ.ಮೀಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್‌ನ್ನ HD, ಅಲ್ಟ್ರಾ HD (4K) ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಲೋ-ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ಲಿಕರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫ್ಲಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಹೊಸ ಎಲ್‌ಇಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಶೇಕಡಾ 40ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸಲಿದ್ದು, ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ T-20 ಟೂರ್ನಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಜುಲೈ 12ರವರೆಗೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ನೂತನ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬೆಳಕಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಇಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆಯುವ ನೂತನ ಫ್ಲಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ​ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮುನೀಶ್ ಪೆಶಿನ್, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಜಿ. ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಮ​ಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಚರಣದ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅನುಭವ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ವಕ್ತಾರರಾದ ವಿನಯ್ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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CHINNASWAMY STADIUM LIGHTS
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