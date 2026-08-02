ETV Bharat / sports

ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಂದೆ ಕೊನೆ; 40ರ ಗಡಿ ತಲುಪಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ

ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಸುವರ್ಣವಕಾಶ ಹೊಂದಿದೆ ಅದರ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಗೇಮ್ಸ್​
ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 2, 2026 at 12:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

2026ರ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಂದು (ಆಗಸ್ಟ್ 2) ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಭಾರತ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಟೂರ್ನಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್​ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶಣ ನೀಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯರು 7 ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ಪದಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ 13 ಚಿನ್ನ, 17 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 9 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ 39 ಪದಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಜೂಡೋ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ದಿನದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ.

ಮೂವರು ಜುಡೋಪಟುಗಳು ಕಣಕ್ಕೆ: ಜುಡೋದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತದ ಪರ ಮಹಿಳೆಯರ 78 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಶ್ರೂಪ್ ನಾರಂಗ್, ಪುರುಷರ 100 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ 100+ ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಜೂಡೋದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಮೂವರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 40ರ ಗಡಿ ದಾಟಬಹುದು. ಮೂವರು ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳ ಅರ್ಹತ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅವರು ಗೆದ್ದರೆ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ನಂತರ ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೂಡೋದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ: ಪುರುಷರ 40 ಕಿ.ಮೀ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಓಟದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸೆಖೋನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಸಿಂಗ್ ಲೈಟೋಂಜಮ್ ಪುರುಷರ 1000 ಮೀ ಟೈಮ್ ಟ್ರಯಲ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಾಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ಲಿಶಾ ದಾಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ C4-C5 1000 ಮೀ ಟೈಮ್ ಟ್ರಯಲ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸೆಖೋನ್ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರೆ, ಅವರು ರಾತ್ರಿ 40 ಕಿ.ಮೀ ಓಟದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:45 - ಪುರುಷರ 40 ಕಿಮೀ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಓಟದ ಅರ್ಹತೆ: ಹರ್ಷವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸೆಖೋನ್, ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:27 - ಪುರುಷರ 1000 ಮೀ ಟೈಮ್ ಟ್ರಯಲ್ ಫೈನಲ್: ರೊನಾಲ್ಡೊ ಸಿಂಗ್ ಲೈಥೊಂಚಮ್

ರಾತ್ರಿ 8:40 - ಪ್ಯಾರಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಹಿಳೆಯರ C4-C5 1000 ಮೀಟರ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರಯಲ್ ಫೈನಲ್: ಲಿಶಾ ದಾಸ್

ರಾತ್ರಿ 9:09 - ಪುರುಷರ 40 ಕಿ.ಮೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೇಸ್ ಫೈನಲ್ (ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಂತೆ)

ಜೂಡೋ (16ರ ಸುತ್ತು)

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 - ಮಹಿಳೆಯರ -78 ಕೆಜಿ: ಇಶ್ರೂಪ್ ನಾರಂಗ್

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:36 - ಪುರುಷರ -100 ಕೆಜಿ: ಅವತಾರ್ ಸಿಂಗ್

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:48 - ಪುರುಷರ +100 ಕೆಜಿ: ಯಶ್ ಘಂಘಾಸ್

2030ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್​ಗೆ ಭಾರತ ಆತಿಥ್ಯ: ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ 2026 ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. 2026 ರ ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಧ್ವಜ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 2030ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಗುಜರಾತ್​ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ 2026: ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ 7 ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ

TAGGED:

CWG 2026
CWG INDIA SCHEDULE
ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ 2026
CWG 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.