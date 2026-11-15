ಜಪಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಕುಮಾಮೊಟೊ ಜಪಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ 500 ಟೂರ್ನಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 15, 2026 at 3:00 PM IST
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಈ ವರ್ಷ ಸತತ ಎರಡು ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಕುಮಾಮೊಟೊ ಜಪಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ 500 ಟೂರ್ನಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಕೋಕಿ ವಟನಾಬೆ ಅವರನ್ನು ಮೂರು ಸೆಟ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕುಮಾಮೊಟೊ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅವರ ಆರಂಭ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು, ಆದರೆ ಇದರ ನಂತರ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
Lakshya Sen 🇮🇳 goes for gold against Koki Watanabe 🇯🇵. #BWFWorldTour #KumamotoMasters2026 https://t.co/H8JONftZsj— BWF (@bwfmedia) November 15, 2026
ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಸೋತರೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಯ
ಮೊದಲ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ 13-21 ರಿಂದ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸೇನ್ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು, ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 21-18 ರಿಂದ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು 1-1 ರಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ನೆರದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತು. ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಂತೆ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-14 ಅಂತರದಿಂದ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ 64 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಯ
ಈ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅವರ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ಟೂರ್ ಸೂಪರ್ 500ರಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ 'ಹಲೋ ಓಪನ್' ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇದು ಅವರ ಆರನೇ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೇನ್ ಅವರ ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ಟೂರ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಸತತ ಎರಡು ಸೂಪರ್ 500 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದನು?
ಕುಮಾಮೊಟೊ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, "ಕಠಿಣ ಪಂದ್ಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅನೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಆರಂಭವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ".
🇮🇳 Historic Campaign - The Legend of Lakshya Grows 🔥 Lakshya Sen becomes the first Indian to win the Kumamoto Masters Japan! Sen beat Koki Watanabe in the 2026 final 13-21, 21-18, 21-14 with his trademark comeback! Congratulations on the back-to-back BWF Super 500 titles, Lakshya 🏆🏆 Let's cheer for our champion in the comments with some ♥️ 📸: @badmintonphoto #Kumamoto #kumamotomasters— BAI Media (@BAI_Media) November 15, 2026
"ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಸತತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಗೆಲುವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಅವರ ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌನಲ್ಲಿ 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಪಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ 500 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್