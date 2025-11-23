ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಭಾರೀ ಮೊತ್ತ!
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶೆಟ್ಲರ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಜಪಾನ್ನ 26ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 23, 2025 at 12:59 PM IST|
Updated : November 23, 2025 at 1:14 PM IST
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 500 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶೆಟ್ಲರ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಯುಶಿ ತನಾಕ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 26ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಯುಶಿ ತನಕಾ ಅವರನ್ನು15 -12, 12-11 ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಸೇನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಅವರ ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಯ ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ತನಕಾ ಮಣಿಸಲು ಕೇವಲ 38 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ಮೊದಲ ಸೆಟ್ನಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತನಕಾ ವಿರುದ್ಧ 15-12 ಅಂತರದಿಂದ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
Never. In. Doubt.— BAI Media (@BAI_Media) November 23, 2025
Lakshya Sen defeats Yushi Tanaka 21-15, 21-11 to win the Sathio Australian Open 2025🥇 pic.twitter.com/BSMFSxcPXg
ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ವೇಗ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಸೇನ್ 12-11 ಅಂತರದಿಂದ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನ 22 ರಂದು ನಡೆದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಅವರು ವಿಶ್ವದ 6ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆಯ ಚೌ ಟಿಯೆನ್-ಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 86 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೆಟ್ಗಳ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
2021ರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಲಕ್ಷ್ಯ, 2024ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೈಯದ್ ಮೋದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೂಪರ್ 300 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದೇ ವರ್ಷ ಕೆನಡಾ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ 500 ರಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆಗಿ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 300 ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಸೇನ್ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಮೂರನೇ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ 2017ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಶೆಟ್ಲರ್ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ 2014 ಮತ್ತು 2016 ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
CHAMPION!! 🏆🏆— Khel Now (@KhelNow) November 23, 2025
Lakshya Sen smashes through to his maiden title in 2025 after beating Yushi Tanaka in straight games 21-15, 21-11 at the BWF Australian Open!!
Only 2nd Indian to win a BWF title this season. 🇮🇳🎉#Badminton pic.twitter.com/poGpTRaEMg
ಚಾಂಪಿಯನ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ಗೆ ಸಿಗಲಿರುವ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಆಟಗಾರನ ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಜೊತೆಗೆ 35,625 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 31,92,860.34 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
