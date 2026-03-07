ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಓಪನ್ 2026: ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಓಪನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 7, 2026 at 1:33 PM IST|
Updated : March 7, 2026 at 1:53 PM IST
ಭಾರತದ ಯುವ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 6, ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಅವರು ವಿಶ್ವದ 6ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಲಿ ಶಿ ಫೆಂಗ್ ಅವರನ್ನು ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.
ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಲೀ ಅವರನ್ನು 21-13, 21-16 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದರು. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆನಡಾದ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೈ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಕೋಕಿ 18-21, 21-17, 21-15 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.
ಸದ್ಯ 24 ವರ್ಷದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ 2022ರ ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದರು ಆದರೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಮಹಿಳಾ ಶಟ್ಲರ್ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಇರಾನ್ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಲಕ್ಷ್ಯ ತನ್ನ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿ ಯು ಕಿ ವಿರುದ್ಧದ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಎನ್ಜಿ ಕಾ ಲಾಂಗ್ ಆಂಗಸ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲು ಲೀ ಅವರೊಂದಿಗೆ 7-7 ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಯ, ಲೀ ಮಣಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ: ವಿಶ್ವದ 12ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಸೇನ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10-4 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು, ನಂತರ ಚೀನಾದ ಆಟಗಾರ ಈ ಅಂತರವನ್ನು 15-13ಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೇನ್ ಸತತ ಆರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-13 ರಿಂದ ಗೆದ್ದು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ನಂತರ ಲಿ ಶಿಫೆಂಗ್ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಯ, ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-16 ರಿಂದ ಗೆದ್ದು ಲಿ ಶಿಫೆಂಗ್ಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ 21-13, 21-16 ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಲಿ ಶಿಫೆಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.
ಇಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ವಿಶ್ವದ 16ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಕೆನಡಾದ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೀ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
