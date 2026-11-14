ಜಪಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ 500 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶಟ್ಲರ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್, ಜಪಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ 500 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 14, 2026 at 12:30 PM IST
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶಟ್ಲರ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್, ಜಪಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ 500 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 10ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಆಟಗಾರ ಅಲ್ವಿ ಫರ್ಹಾನ್ ಮಣಿಸಿ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಪಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 70 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 21-12, 15-21, 21-11 ಅಂತರದಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಗೇಮ್ ಏಕಪಕ್ಷಿಯವಾಗಿ ಗೆದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಯ
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಆಟಗಾರ ಅಲ್ವಿ ಫರ್ಹಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಿಖರವಾದ ರಿಟರ್ನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೋರ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಮೊದಲ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು ಮತ್ತು 21-12 ರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಲಕ್ಷ್ಯ ತಾವಾಡಿದ್ದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫರ್ಹಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಂತ್ರದಿಂದ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಲ್ವಿಗೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
Briliant Lakshya Sen🇮🇳 advanced into the finals of #KumamotoMasters2026 beating Alwi Farhan🇮🇩 3 sets for the 1st time🔥 Wonderful exhibition of attacking display & good midcourt variations countering Alwi's drop shots👌 Sen is looking motivated & hungry for more🤞 https://t.co/V1Z2N5nUpm— Amit Kumar De (@AmitK98infinite) November 14, 2026
ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯಗೆ ಶಾಕ್
ಮೊದಲ ಗೇಮ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅಲ್ವಿ ಫರ್ಹಾನ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಸುತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಅವರು ಈ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು. ಫರ್ಹಾನ್ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ರೋಚಕ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಅಂತಮವಾಗಿ ಫರ್ಹಾನ್ 21-15 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು 1-1 ರಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂರನೇ ಗೇಮ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಫರ್ಹಾನ್ ಬೆರಳಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಕಾರಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯ್ತು. ನಂತರ ಕೆಲ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಆಟ ಪುನರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮಧ್ಯಂತರದ ವೇಳೆಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಯ ತನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ತನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಡೌನ್-ದಿ-ಲೈನ್ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಗೇಮ್ 21-11 ರಿಂದ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
STORY | Lakshya storms into Kumamoto Masters Japan final India's Lakshya Sen stormed into his second consecutive men's singles final with a stunning three-game win over world No. 10 Alwi Farhan of Indonesia at the Kumamoto Masters Japan Super 500 badminton tournament here on Saturday. READ: https://t.co/iwcXLYjexh— Press Trust of India (@PTI_News) November 14, 2026
ಈ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 12 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್, ಋತುವಿನ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರೆ 9,200 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ 7,800 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅವರನ್ನು ಅಗ್ರ 8ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಏತನ್ಮದ್ಯೆ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಜಪಾನ್ನ ಕೋಕಿ ಅಥವಾ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ಕುನ್ಲಾವುಟ್ ವಿಟಿಡ್ಸರ್ನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ 2026ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ HYLO ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ 2026 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂರನೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
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