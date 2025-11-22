ETV Bharat / sports

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್: ಫೈನಲ್​ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ​

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್​ ಓಪನ್​ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್​ ಸಿಂಗಲ್ಸ್​ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಶೆಟ್ಲರ್​ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್​ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್​
ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್​ (IANS)
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಶೆಟ್ಲರ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಋತುವು ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಚೆನ್ ತೈವಾನ್‌ನ ಚೌ ಥಿಯೆನ್-ಚೆನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು.

ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್​ ಬಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಆರಭಿಕ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಚೌ ಥಿಯೆನ್, 21-17ರಿಂದ ಸೆಟ್ ಗೆದ್ದು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲೂ ಚೌ ಥಿಯೇನ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತ ಸಾಗಿದರು. ಇನ್ನೇನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್​ ಸೋತೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತ ಸಾಗಿದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎರನಡೇ ಸೆಟ್​ ಅನ್ನು ಅನ್ನು 24-22 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ರೋಚಕವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.

ಇದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮೂರನೇ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತು. ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ ಅಂತಿಮವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಹೋರಾಡಿದರು. ಈ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್, ಚೌ ಥಿಯೆನ್‌ ವಿರುದ್ಧ 21-16 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚೌ ಥಿಯೆನ್ ಅವರನ್ನು 17-21, 24-22, 21-17 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸರಣಿಯ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪದಕ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಯುಶಿ ತನಕಾ - ಲಿನ್ ಶುನ್ ಯಿ ಸೆಮಿಸ್​ ಕದನ: ಇಂದು ನಡೆಯುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಲಿನ್ ಶುನ್ ಯಿ ಜಪಾನ್ ನ ಯುಶಿ ತನಕಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜೇತರು ನಾಳೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸರಣಿಯ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್​ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು: ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ, ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋತು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರಣಯ್ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸಾತ್ವಿಕ್‌ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು, ಆದರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಫಜ್ರ್ ಅಲ್ಫಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶೋಹಿಫುಲ್ ಫಿಕ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.

