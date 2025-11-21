ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್: ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್; ಸಾತ್ವಿಕ್, ಚಿರಾಗ್ಗೆ ನಿರಾಸೆ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶೆಟ್ಲರ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಶಟ್ಲರ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯು ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಮೊದಲ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕ ಹಂತ ತಲುಪಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 23-21ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಆರಂಭವಾದ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ರೋಚಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಅದೇ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಸೇನ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 21-11 ಅಂತರದಿಂದ ಸೆಟ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಯುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ನಾಳೆ (ನ. 23) ನಡೆಯಲಿರುವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ತೈವಾನ್ನ ಚೌ ಥಿಯೆನ್-ಚೆನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಿನ್ನೆಯ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ ಎಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರಣಯ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಅಲ್ವಿ ಫರ್ಹಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 19-21, 10-21 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲುವ ಮೂಲಕ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಕಿಡಾಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜಪಾನ್ ನ ಶೋಕೊ ಒಕಾವಾ ವಿರುದ್ಧ 20-22, 16-21 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡರು.
ಇತರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು: ಇಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್ ನ ಲಿನ್ ಶುನ್ ಯಿ ಜಪಾನ್ ನ ಶೋಕೊ ಒಕಾವಾ ಅವರನ್ನು 21-17, 21-10 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ತೈವಾನ್ ನ ಥಿಯೆನ್-ಚೆನ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಅಲ್ವಿ ಫರ್ಹಾನ್ ಅವರನ್ನು 13-21, 23-21, 21-16 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ: ಇಂದಿನ ಡಬಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರಾದ ಸಾತ್ವಿಕ್ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಜೋಡಿ ಫಜರ್ ಅಲ್ಫಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶೋಹಿಫುಲ್ ಫಿಕ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಜೋಡಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 21-19ರಿಂದ ಗೆದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜೋಡಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿತು.
ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಜೋಡಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿ 21-15 ರಿಂದ ಸೆಟ್ ಗೆದ್ದಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಜೋಡಿ ರಾಂಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಿಯನ್ನು 21-19, 21-15 ರಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸರಣಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ.
