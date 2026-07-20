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ಎಂಬಾಪೆಗೆ 'ಗೋಲ್ಡನ್​ ಬೂಟ್'​; ಕಮರಿದ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಚಿನ್ನದ ಕನಸು!!

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮಣಿಸಿ ಸ್ಪೇನ್​ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ನಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಲಿಯೊನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ
ಲಿಯೊನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 7:35 AM IST

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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್​ ತಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು 1-0 ರಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಕದನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಸ್ಪೇನ್​ ತಂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ಆಸೆ ಈಡೆರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್​ ಬೂಟ್​ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಕೂಡ ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಕೈಲಿಯನ್​ ಎಂಬಾಪೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಗೋಲ್ಡನ್​ ಬೂಟ್​ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಎಂಬಾಪೆ: ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ ಸತತ ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್' ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2022ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜರ್ಮನಿಯ ಗೆರ್ಡ್ ಮುಲ್ಲರ್ (1970) ನಂತರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಎಂಬಾಪೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 22 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮೆಸ್ಸಿ 21 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಂಬಾಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಗೋಲ್ಡನ್​ ಬೂಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬಾಪೆ ಎರಡು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೋಲ್​ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದರು. ಮೆಸ್ಸಿ 8ರಲ್ಲೆ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.

2026 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್‌

  • ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ (ಫ್ರಾನ್ಸ್): 10 ಗೋಲುಗಳು
  • ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ (ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ): 8 ಗೋಲುಗಳು
  • ಜೂಡ್ ಬೆಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್): 7 ಗೋಲುಗಳು
  • ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ (ನಾರ್ವೆ): 7 ಗೋಲುಗಳು
  • ಉಸ್ಮಾನೆ ಡೆಂಬೆಲೆ (ಫ್ರಾನ್ಸ್): 6 ಗೋಲುಗಳು

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ನಾಯಕ ರೋಡ್ರಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರನಿಗಾಗಿ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಲ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಉನೈ ಸೈಮನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್‌ಗಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. 2026 ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೋಲು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು.

ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಪೌ ಕುಬರಾಸಿ, ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರ ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಯಮಲ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಉಳಿದಂತೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು

  • ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಲ್ (ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ): ರೊಡ್ರಿ (ಸ್ಪೇನ್)
  • ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ (ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರರ್): ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) 10 ಗೋಲುಗಳು
  • ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋವ್ (ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್): ಉನೈ ಸಿಮನ್ (ಸ್ಪೇನ್)
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುವ ಆಟಗಾರ: ಪೌ ಕ್ಯುಬಾರ್ಸಿ (ಸ್ಪೇನ್)
  • ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ ಟ್ರೋಫಿ: ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 16 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಸ್ಪೇನ್: ಮೆಸ್ಸಿ ಕನಸು ಭಗ್ನ!!

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