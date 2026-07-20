ಎಂಬಾಪೆಗೆ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್'; ಕಮರಿದ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಚಿನ್ನದ ಕನಸು!!
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮಣಿಸಿ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ನಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Published : July 20, 2026 at 7:35 AM IST
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು 1-0 ರಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಕದನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ಆಸೆ ಈಡೆರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಕೂಡ ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಎಂಬಾಪೆ: ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ ಸತತ ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್' ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2022ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜರ್ಮನಿಯ ಗೆರ್ಡ್ ಮುಲ್ಲರ್ (1970) ನಂತರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಎಂಬಾಪೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 22 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮೆಸ್ಸಿ 21 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
7 clean sheets. adidas Golden Glove winner. ⭐@adidasfootball pic.twitter.com/mME9QEIgNj— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026
ಈ ಬಾರಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಂಬಾಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬಾಪೆ ಎರಡು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೋಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದರು. ಮೆಸ್ಸಿ 8ರಲ್ಲೆ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.
2026 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್
- ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ (ಫ್ರಾನ್ಸ್): 10 ಗೋಲುಗಳು
- ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ (ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ): 8 ಗೋಲುಗಳು
- ಜೂಡ್ ಬೆಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್): 7 ಗೋಲುಗಳು
- ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ (ನಾರ್ವೆ): 7 ಗೋಲುಗಳು
- ಉಸ್ಮಾನೆ ಡೆಂಬೆಲೆ (ಫ್ರಾನ್ಸ್): 6 ಗೋಲುಗಳು
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇನ್ನ ನಾಯಕ ರೋಡ್ರಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರನಿಗಾಗಿ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಲ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೇನ್ನ ಉನೈ ಸೈಮನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ಗಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. 2026 ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೋಲು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು.
Rodri takes home the adidas Golden Ball 🏆@adidasfootball pic.twitter.com/duxTkrH5Bd— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026
ಸ್ಪೇನ್ನ ಪೌ ಕುಬರಾಸಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಯಮಲ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಉಳಿದಂತೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು
A special moment for a rising star ✨— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026
Pau Cubarsí receives the FIFA Young Player Award presented by @aramco#FIFAWorldCup #YoungPlayerAward pic.twitter.com/UkLVMQGYHA
- ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಲ್ (ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ): ರೊಡ್ರಿ (ಸ್ಪೇನ್)
- ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ (ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರರ್): ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) 10 ಗೋಲುಗಳು
- ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋವ್ (ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್): ಉನೈ ಸಿಮನ್ (ಸ್ಪೇನ್)
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುವ ಆಟಗಾರ: ಪೌ ಕ್ಯುಬಾರ್ಸಿ (ಸ್ಪೇನ್)
- ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ ಟ್ರೋಫಿ: ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್
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