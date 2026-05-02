ವೈಭವ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಜೆಮಿಸನ್ ವಿರುದ್ಧ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕೈಲ್ ಜೆಮಿಸನ್ ವಿರುದ್ಧ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 2, 2026 at 10:05 AM IST
ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ದೆಹಲಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ವೇಗಿ ಜೇಮೀಸನ್ ಕೇವಲ 4 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೈಭವ್ ಔಟಾದ ನಂತರ ದೆಹಲಿ ಬೌಲರ್ ಮಾಡಿದ ಅತಿಯಾದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಜೇಮೀಸನ್ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೆಹಲಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸೋತಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಜೇಮೀಸನ್ ಎಸೆದ ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ (4) ಔಟ್ ಆದರು. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಯಶಸ್ವಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರ್ಆರ್, ವೈಭವ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಔಟಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೆಹಲಿ ವೇಗಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಅವರು ವೈಭವ್ನನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಾರಿಸುತ್ತ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
An in-swinging yorker 😲🔥— IndianPremierLeague (@IPL) May 1, 2026
🎥 Kyle Jamieson gets Vaibhav Sooryavanshi early 👊
Wait for the celebration 👀
Updates ▶️ #TATAIPL | #KhelBindaas | #RRvDC | @DelhiCapitals
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಜೇಮಿಸನ್ ಅವರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅವನು ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ನಡುವಳಿಕೆ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರೇ ಒಳ್ಳೆಯದು" ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ದೆಹಲಿ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಪಾಂಚಲ್ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, "ಈ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ ಉತ್ತಮವಾದದಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೈಭವ್ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿ ಹಿರಿಯರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Calm down Jamieson, he is just 15 y/o 😭🙏🏻 pic.twitter.com/RtvBMwBYXS— Shivani (@meme_ki_diwani) May 1, 2026
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್: ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡ 225 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು 19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 12 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ನಂತರ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸುಧಾರಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 59 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 102 ರನ್ಗಳ ತ್ವರಿತ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು.
Jamieosn bro Sending off a 15 year old child is not a good thing! 😡— Shariq (@CricBhakt7380) May 1, 2026
I can't believe you're from New Zealand.
ಜುರೆಲ್ 42 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರೇ, ಪರಾಗ್ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ 90 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಡೊನಾವನ್ ಫೆರೇರಾ ಕೇವಲ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಜೇಯ 47 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು 220 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
