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48 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಕುಂಕುಮ್ ಮೊಹೋದ್!

ಕುಂಕುಮ್ ಮೊಹೋದ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 17 ನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಂಕುಮ್​ ಮೊಹೋದ್
ಕುಂಕುಮ್​ ಮೊಹೋದ್ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 10:53 AM IST

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ಕುಂಕುಮ್ ಮೊಹೋದ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 17 ನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟರು. ಮಹಿಳೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಿಕರ್ವ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಯೆಜಿನ್ ಓಹ್ ಅವರನ್ನು ಶೂಟ್ - ಆಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಕುಂಕುಮ್ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 6-5 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಅವರು 1978 ರಿಂದ 48 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪದಕ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಿಕರ್ವ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪದಕವಾಗಿದೆ.

ಎರಡು ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ, ನಂತರ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ: ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಎರಡು ಸೆಟ್‌ಗಳ ನಂತರ ಕುಂಕುಮ್ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 3-1 ರಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು 3-3 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಬಳಿಕ ಯೆಜಿನ್ 5-3 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಐದನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಕುಂಕುಮ್ ಮೂರು ಪರಿಪೂರ್ಣ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 5-5 ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪಂದ್ಯವು ಶೂಟ್ - ಆಫ್‌ಗೆ ಹೋಯಿತು.

ಯೆಜಿನ್ ತನ್ನ ಏಕೈಕ ಶಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕುಂಕುಮ್ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಶೂಟ್ - ಆಫ್ ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ 17 ನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದರು.

ಕುಂಕುಮ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಚಿನ್ನ, ಒಟ್ಟಾರ ಮೂರನೇ ಪದಕ: 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಕುಂಕುಮ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಚಿನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂರನೇ ಪದಕವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಅಂಕಿತಾ ಭಕತ್ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ರಿಕರ್ವ್ ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಶುಕ್ರವಾರ, ಅವರು ಧೀರಜ್ ಬೊಮ್ಮದೇವರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ರಿಕರ್ವ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತದ ಐದನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬಿಲ್ಲುಗಾರರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಐದು ಚಿನ್ನ, ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

48 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪದಕ: 1978 ರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, 2026 ರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬಿಲ್ಲುಗಾರರು ಮಹಿಳೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಿಕರ್ವ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಕುಂಕುಮ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ: ಪ್ರಸ್ತುತ, 2026ರ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 1 ಚಿನ್ನ, 26 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 35 ಕಂಚು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 79 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

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