IPL 2026: ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕುಮಾರ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಕೋಚ್
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕುಮಾರ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 17, 2025 at 3:44 PM IST
Kumara Sangakkara: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಋತುವಿಗೂ ಮುನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ (Rajasthan Royals) ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಯಕ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿರುವ ತಂಡ ಇದೀಗ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಈಗ ಈ ಎರಡೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದ ವಿಕ್ರಮ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಟ್ರೆವರ್ ಪೆನ್ನಿ ಅವರನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
Cold. Iconic. Kumar Sangakkara 💗 pic.twitter.com/kdwACDVuCj— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) November 17, 2025
ಸಂಗಕ್ಕಾರ 2021-2024ರ ನಡುವೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. 2008ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಋತುವಿನ ನಂತರ ರಾಜಸ್ಥಾನ 2022ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆಗಿ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.
ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಆಡಿದ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದು ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿತು. ಈಗ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸಿಎಸ್ಕೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೊಸ ನಾಯಕ ಯಾರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ನಾಯಕತ್ವದ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ/ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರು: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (CSKಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ), ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ (DC ಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ), ಆಕಾಶ್ ಮಧ್ವಲ್, ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಫಜಲ್ಹಕ್ ಫಾರೂಕಿ, ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ, ಕುನಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್, ಮಹೇಶ್ ತೀಕ್ಷಣ, ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ.
🚨 Official: Director of Cricket Kumar Sangakkara will also take charge as Head Coach for IPL 2026 pic.twitter.com/4IRWoQM3mj— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) November 17, 2025
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ/ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರು: ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೇರಾ (DC ಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ), ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (CSK ನಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ), ಸ್ಯಾಮ್ ಕುರ್ರಾನ್ (CSK ನಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ), ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್, ಕ್ವೆನಾ ಮಫಕಾ, ಲುವಾನ್-ಡ್ರೆ, ಪ್ರೈರೀ ನಗರ್ ಪರಾಗ್, ಶರ್ಯಾನ್ ಪರಾಗ್, ಸಂದೀಪ್ ಹೇತ್ಮಾ, ವಹರ್ಯವ್ನ್ ಪರಶ್ಪಾನ್, ತುಸ್ ದೇರ್ಯವ್ನ್ ಪರಶ್ಪಾನ್, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಯುದ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್.
ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹಣ: ₹16.05 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಲಾಟ್: 9 (1 ವಿದೇಶಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸ್ಲಾಟ್)
