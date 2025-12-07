ETV Bharat / sports

ಅನಿಲ್​ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಜಾವಗಲ್​ ಶ್ರೀನಾಥ್​ರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್​!

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಪಿನ್​ ಬೌಲರ್​ ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ​

ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್​
ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್​ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 7, 2025 at 11:27 AM IST

2 Min Read
Kuldeep Yadav: ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 271 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (75) ಮತ್ತು ಜೈಸ್ವಾಲ್ (116*) ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ 155 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ರೋಹಿತ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ 65 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್​ ಕೃಷ್ಣ 7 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ 10 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡನ್​ ಓವರ್​ ಸಮೇತ 44 ರನ್​ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕುಲ್ದೀಪ್ ಅವರ ಏಕದಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 11ನೇ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಆಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾಜಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ 10 ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್​
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್​ (IANS)

ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯರು

  • 16 - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ
  • 12 - ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್
  • 11 - ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್
  • 10 - ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ
  • 10 - ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್

ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕುಲ್ದೀಪ್: ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆಯ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕುಲ್ದೀಪ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ 16 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 36 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಕಾನಮಿ ದರ 4.95 ಆಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಕುಲ್ದೀಪ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಐದನೇ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗರಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್​
ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್​ (IANS)

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಜಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳಾದ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಜಹೀರ್ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಶಮಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

